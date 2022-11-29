Medienberichte DWS-Chef denkt über neue Rechtsform nach

DWS-Chef Stefan Hoops denkt Medienberichten zufolge über eine neue Rechtsform des Verögensverwalters nach. Demnach könnte die Deutsche-Bank-Tochter bald zur Aktiengesellschaft werden.

DWS-Stand bei einer Messe: Die Rechtsform des Vermögensverwalters könnte sich bald ändern.

Stefan Hoops, Vorstandsvorsitzender der DWS, zieht eine Änderung der Rechtsform in Erwägung, berichtet das Nachrichtenmagazin Bloomberg. Ziel sei es, die Tochter der Deutschen Bank für Kleinaktionäre attraktiver zu machen. Derzeit firmiert die DWS als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), womit die Konzernmutter bevorzugt wird.

Eine Option, Minderheitsaktionäre vermehrt ins Boot zu holen, sei, den Vermögensverwalter in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Person dem Nachrichtenmagazin mit. Ob Hoops die Idee der Umfirmierung bereits im Rahmen des Investorentags am 7. Dezember vorstellt, sei jedoch noch ungewiss.