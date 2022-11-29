Medienberichte DWS-Chef denkt über neue Rechtsform nach
Stefan Hoops, Vorstandsvorsitzender der DWS, zieht eine Änderung der Rechtsform in Erwägung, berichtet das Nachrichtenmagazin Bloomberg. Ziel sei es, die Tochter der Deutschen Bank für Kleinaktionäre attraktiver zu machen. Derzeit firmiert die DWS als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), womit die Konzernmutter bevorzugt wird.
Eine Option, Minderheitsaktionäre vermehrt ins Boot zu holen, sei, den Vermögensverwalter in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Person dem Nachrichtenmagazin mit. Ob Hoops die Idee der Umfirmierung bereits im Rahmen des Investorentags am 7. Dezember vorstellt, sei jedoch noch ungewiss.
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?