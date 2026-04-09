Die DWS erweitert ihr Angebot um zwei neue aktiv gemanagte ETFs. Einer setzt auf breite Streuung, der andere auf Wachstumstitel. Gebühren, Strategien und Unterschiede im Überblick.

Die neuen ETFs sollen aktive Strategien auch für Privatanleger, die über digitale Plattformen handeln, zugänglich machen.

Die DWS weitet ihr Angebot an aktiv gemanagten börsengehandelten Fonds aus. Seit Anfang April sind zwei neue Xtrackers-Produkte auf Xetra handelbar: der Xtrackers Global Equity Top Active ETF (ISIN: IE000X4A4GV2) und der Xtrackers Global Growth Leaders Active ETF (ISIN: IE000M8F3JA6).

Zwei Strategien, zwei Ansätze

Der Xtrackers Global Equity Top Active ETF kombiniert gezielte Sektorgewichtungen mit einer aktiven Einzeltitelauswahl. Im Mittelpunkt stehen Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und – nach Einschätzung des Managements – attraktiven Bewertungen. Das Portfolio umfasst rund 150 Titel aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Größte Positionen sind aktuell Amazon (4,3 Prozent), Taiwan Semiconductor Manufacturing (3,7 Prozent) und Broadcom (3,6 Prozent). Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35 Prozent jährlich.

Der Xtrackers Global Growth Leaders Active ETF verfolgt einen deutlich konzentrierteren Ansatz: Das Portfolio umfasst lediglich 40 bis 50 Titel. Grundlage der Titelauswahl ist die sogenannte „Rule of 40“ – ein Kennzahlensystem, bei dem die Summe aus erwartetem Umsatzwachstum und Gewinnmarge einen Wert von 40 Prozent übersteigen muss. Der Fonds zielt auf wachstumsstarke Unternehmen mit stabiler Profitabilität ab. Schwergewichte im Portfolio sind Taiwan Semiconductor Manufacturing (7,3 Prozent), Nvidia (6,0 Prozent) und SK Hynix (4,5 Prozent). Die Gesamtkostenquote beträgt 0,50 Prozent.

Beide Fonds thesaurieren Erträge und sind in US-Dollar denominiert.

Neobroker als Vertriebskanal

DWS richtet sich mit den beiden Produkten explizit an selbstentscheidende Privatanleger, die über digitale Handelsplattformen investieren und mit den neuen ETFs Zugang zu aktiven Strategien erhalten sollen. Mit den beiden Neuzugängen umfasst die aktive ETF-Palette von Xtrackers nun insgesamt acht Produkte.