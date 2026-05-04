Angesichts hoher Bewertungen und erhöhter Volatilität bieten traditionelle Staatsanleihen oft weniger Schutz. Ein flexibler globaler Anleihenansatz kann über Regionen, Sektoren und Währungen diversifizieren und so Erträge, Stabilität und Chancen ausbalancieren.

Trotz zahlreicher Herausforderungen erweist sich die Weltwirtschaft als stabil, und die wichtigsten Assetklassen sind eher hoch bewertet. Zurzeit signalisieren aber einige Konjunkturindikatoren eine möglicherweise nachlassende Dynamik. Das könnte die hohen Bewertungen belasten.

Üblicherweise werden Staatsanleihen in Portfolios aufgenommen, weil sie für Stabilität und Diversifikation sorgen. Da aber die Regierungen der Industrieländer zurzeit so hohe Schulden aufnehmen wie noch nie und nichts darauf hindeutet, dass sich dies schnell ändert, könnten ihre Anleihen vielleicht nicht mehr die beste Wahl sein, um ein Portfolio zu schützen. Möglicherweise bieten andere Bereiche des Anleihenmarktes bessere Alternativen.

Mit einem flexiblen Ansatz können Investoren ihre Länder-, Sektor- und Währungspositionen dynamisch steuern. Dies ermöglicht ihnen, auch nicht traditionelle Chancen zu nutzen und sich gegen den Markt zu positionieren, um Portfolios zu stabilisieren und Erträge zu erzielen. So haben sich Emerging-Market-Anleihen 2025 in schwierigen Marktphasen als wirksames Diversifikationsinstrument erwiesen.

In einem Umfeld mit vermutlich mehr Volatilität und einem eher unsicheren Ausblick, kann die Fähigkeit, schnell auf Veränderung zu reagieren, ein Portfolio defensiver machen und die Zahl der Chancen erhöhen. Dies ist der Kern eines dynamischen Ansatzes für globale Anleihen, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen laufenden Erträgen, Kapitalerhalt, Diversifikation und Wertzuwachs anstrebt.

Diese Investmentperspektive ist Teil einer umfassenden Analyse des Einflusses der aktuellen globalen Verschiebungen – die wir die große globale Neuordnung nennen – auf die Investmentchancen.

Zur Person Manusha Samaraweera ist Fixed Income Investment Director bei

Capital Group. Er hat 16 Jahre Investmenterfahrung und ist seit zwei Jahren im Unternehmen. Er hat jeweils einen Bachelor in Finanzen und Recht von der University of Sydney und ist CFA® Charterholder. Samaraweera arbeitet in Singapur. Jeremy Cunningham ist Fixed Income Investment Director bei Capital Group. Er hat 39 Jahre Investmenterfahrung und ist seit zehn Jahren im Unternehmen. Er ist CFA® Charterholder und arbeitet in London.