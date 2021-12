Redaktion 17.02.2009 Lesedauer: 1 Minute

Dynamische Rohstoff-Indizes

Hinzu gekommen sind kürzlich dynamische Indizes, die besondere Strategien bezüglich des Rollens der Kontrakte verfolgen. Der S&P GSCITM Index wird nämlich zwischen dem 5. und 9. Handelstag eines Monats vom kürzestlaufenden in den nächstfolgenden Future gerollt. In anderen Zeiträumen zu rollen hat in der Vergangenheit teilweise zusätzliche Gewinne im Vergleich zur Performance des S&P GSCI Index geliefert.