Nur noch ein Chef an der Spitze DZ Bank baut Vorstand um

Vorstandswechsel bei der DZ Bank: Cornelius Riese, Co-Vorstandschef der DZ Bank, wird zum 1. Juli den alleinigen Vorstandsvorsitz übernehmen. Uwe Fröhlich, ebenfalls Co-Vorstandschef der Bank, wird dann plangemäß in den Ruhestand gehen.

Bereits zum 1. März wurde zudem Johannes Koch zum Generalbevollmächtigten ernannt. Er wird zum Januar 2024 in den Vorstand eintreten und nach Angaben der Bank schwerpunktmäßig die Strategie- und Steuerungsfunktion der DZ Bank – Verbund- und Geschäftsbank und den ihr zugeordneten Tochtergesellschaften übernehmen. Dazu gehört unter anderem die DZ Privatbank. Zusätzlich wird er die Funktion des Arbeitsdirektors ausüben.

Neben Riese, Fröhlich und dem designierten Vorstand Koch gehören dem DZ-Bank-Vorstand außerdem Souâd Benkredda, Uwe Berghaus, Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Michael Speth und Thomas Ullrich an.

Riese und Koch seit mehr als zehn Jahren bei der DZ Bank

Der zukünftige alleinige Vorstandschef Riese ist seit 2007 in der DZ-Bank-Gruppe tätig, davon zehn Jahre im Vorstand. Sein Schwerpunkt liegt auf den Holding-Aktivitäten der Unternehmensgruppe.

Koch kam 2013 zur DZ Bank. Zuvor war er für die KfW-Bankengruppe und die Unternehmensberatung Boston Consulting tätig gewesen. Aktuell führt er den Bereich Strategie und Konzernentwicklung. Für diese Position konnte bereits eine Nachfolgerin gefunden werden: Imke Jacob.

Jacob wird am 1. Dezember vom Beratungsunternehmen McKinsey kommen, wo sie von New York aus als Partnerin Kunden aus dem Finanzsektor unter anderem in den Bereichen Strategie und Digitalisierung betreut. Zu ihren Kunden zählen Banken sowie Vermögensverwalter. Sie kam 2016 als Consultant zum Frankfurter Team von McKinsey. Zuvor war sie Direktor (Director) im internationalen Geschäft – Koordination und Strategie der Deutschen Bank.