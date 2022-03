Für das Kapitalmarktgeschäft DZ Bank ernennt neue Vorständin

Die DZ Bank hat Souad Benkredda zur Vorständin berufen. Sie tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Köhler an. In ihrer neuen Rolle wird sie für das Kapitalmarktgeschäft sowie das Konzern-Treasury zuständig sein. Benkredda wird zum 1. September 2022 in die Bank eintreten.

Die neue Vorständin verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Seit 2020 ist Benkredda als globale Leiterin für strategische Investorengruppen und Vertrieb (Global Head of Strategic Investor Group Sales) bei der Standard Chartered Bank tätig.



Zuvor verantwortete sie das Finanzmarkt-Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika mit Sitz in Dubai. Ihre Karriere begann Benkredda bei der Deutschen Bank. Dort hatte die studierte Diplom-Kauffrau in den 16 Jahren, die sie für das Kapitalmarktgeschäft tätig war, unterschiedliche Funktionen inne. Darunter in der Strukturierung, im Vertrieb und in der Kundenbetreuung in Frankfurt und London.