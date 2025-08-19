Die DZ Bank folgt dem Beispiel der Helaba und führt einheitliche englische Jobtitel ein. Was sich für die Mitarbeiter ändert.

Die DZ Bank geht einen Schritt in Richtung Internationalisierung: Das Frankfurter Geldhaus hat eine einheitliche Jobtitel-Struktur für alle Mitarbeiter eingeführt, wie „Bloomberg“ berichtet. Künftig gelten englische Bezeichnungen wie Managing Director oder Vice President sowohl im In- als auch im Ausland.

Sechs Karrierestufen mit klaren Bezeichnungen

Das neue System umfasst sechs Hierarchieebenen. An der Spitze steht der Managing Director, gefolgt von Executive Director, Director und Vice President. Neu hinzugekommen sind die Stufen Associate und Analyst – diese beiden Titel kommen ohne deutsche Entsprechung aus und werden vor allem im Ausland und in kapitalmarktnahen Bereichen verwendet.

Für die vier obersten Ebenen gibt es weiterhin deutsche Alternativen: Der Managing Director entspricht dem bisherigen Direktor, der Executive Director dem stellvertretenden Direktor. Ein Director führt die Bezeichnung Abteilungsdirektor, während der Vice President als stellvertretender Abteilungsdirektor firmieren kann.

Wahlfreiheit für Mitarbeiter

Das Besondere an der Neuregelung: Mitarbeiter können selbst entscheiden, ob sie die englische oder deutsche Variante verwenden möchten. Die englischen Titel gelten nicht nur intern, sondern dürfen auch im Außenauftritt genutzt werden – etwa auf Visitenkarten oder in beruflichen Netzwerken wie Linkedin.

Andrea Kuhlmann, Bereichsleiterin Konzern-Personal bei der DZ Bank, begründet den Schritt gegenüber „Bloomberg“ mit drei Vorteilen: Die neue Struktur reduziere Komplexität, sorge für Einheitlichkeit zwischen In- und Ausland und stärke die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bank.

Die neue Titelstruktur richtet sich primär an außertariflich Beschäftigte. Die DZ Bank betont jedoch, dass es keine starren Vorgaben gebe.

Helaba als Vorreiter

Die DZ Bank ist nicht die erste deutsche Bank, die diesen Weg geht. Die Helaba hatte kürzlich ein ähnliches Projekt umgesetzt. Dabei fielen traditionelle deutsche Bezeichnungen wie Bank-Direktor oder Bank-Prokurist weg. Jeder Karrierestufe wurde ein englischer Titel zugeordnet, wobei sich die gewählten Begriffe teilweise von denen der DZ Bank unterscheiden.

Trend zur Internationalisierung

Der Schritt der DZ Bank spiegelt einen breiteren Trend in der deutschen Finanzbranche wider. Immer mehr Institute erkennen, dass einheitliche, international verständliche Titel im globalen Wettbewerb um Talente von Vorteil sind. Gerade jüngere Mitarbeiter legen Wert darauf, dass ihre Position auch außerhalb Deutschlands verstanden wird. Für die Mitarbeiter bedeutet die Umstellung bessere Vergleichbarkeit ihrer Position im internationalen Kontext.