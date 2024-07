Nach Abgang von Oliver Pfeil – EB-SIM beruft Investmentchef

EB-SIM hat Sebastian Kösters zum Investmentchef (Chief Investment Officer) berufen. Kösters leitete bisher das Multi-Asset-Portfoliomanagement bei dem Asset Manager – die Mischfonds-Strategien sollen bei EB-SIM künftig noch mehr im Vordergrund stehen. Kösters berichtet an den Geschäftsführer Michael Hepers und verantwortet künftig das gesamte liquide Portfoliomanagement der EB-SIM in Frankfurt. Er folgt auf Oliver Pfeil. Dass der Geschäftsführer und Investmentchef das Unternehmen verlässt, war Anfang Juli bekanntgeworden.

Sein Nachfolger ist seit der Gründung im Dezember 2018 für die EB-SIM tätig und leitete bereits seit Mai 2019 das Multi-Asset-Portfoliomanagement. Kösters managt seit über sechs Jahren den Publikumsfonds EB-Sustainable Multi Asset Invest. Vor kurzem legte der Asset Manager außerdem den EB-Sustainable Opportunities auf, den Kösters gemeinsam mit Philipp Hohmann managt. Auch der neue Fonds fußt auf der Multi-Asset-Strategie von EB-SIM.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Höck soll Nachhaltigkeit für EB-SIM vorantreiben

Zudem beruft EB-SIM André Höck zum Leiter für Nachhaltigkeit und Strategie. Höck leitete bisher die ESG-Integration beim Asset Manager und berichtet in seiner neuen Position an Geschäftsführer Christoph Glatzel. Er soll in seiner Position das Kundenerlebnis sowie alle internen Prozesse der EB-SIM unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit weiterentwickeln und vorantreiben. Höck ist seit Dezember 2018 bei der EB-SIM und verantwortete als Leiter der ESG-Integration seit Juli 2020 die Nachhaltigkeitsstrategie im liquiden Portfoliomanagement.

EB-SIM ist die Abkürzung für EB Sustainable Investment Management. Der Asset Manager ist eine Tochter der Evangelischen Bank und hat sich nach eigener Aussage auf ethisch-nachhaltige Investments und erneuerbare Energien fokussiert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Kassel und wurde 2018 als eigenes Geschäftsfeld ausgegründet. Über 80 Mitarbeiter verwalten ein Vermögen von mehr als 6 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und über den Wholesale-Vertrieb auch für private Kunden