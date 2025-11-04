Der Asset Manager der Evangelischen Bank holt sich zum 1. Januar einen neuen Geschäftsführer. Janno Krieger übernimmt die Verantwortung für drei zentrale Bereiche.

Janno Krieger wird zum 1. Januar 2026 Mitglied der Geschäftsführung bei der EB – Sustainable Investment Management (EB-Sim) in Kassel. Als Finanzchef, Risikochef und operativer Geschäftsführer ist er für die drei Bereiche Finanzen, Risikomanagement und Compliance zuständig.

Fast 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche

Krieger bringt fast 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit, insbesondere in den Bereichen, die er künftig bei EB-Sim verantworten wird. Zuletzt war er als Managing Director und Geschäftsführer bei Willis Towers Watson Investments tätig. Dort war er maßgeblich an der Gründung und am Aufbau regulierter Wertpapierinstitute beteiligt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Mit der Berufung von Krieger ist die personelle Neuaufstellung der Geschäftsführung der EB-Sim abgeschlossen. Neben ihm gehören Bernhard Graeber, Leiter Real Assets, sowie Sebastian Kösters, Chief Investment Officer, zur Geschäftsführung. Der Vertrag von Christoph Glatzel, dem bisherigen Geschäftsführer für diesen Bereich, endet planmäßig Ende 2025.

Über die EB-Sim

Die EB-Sim ist eine Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank. Der Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Investments beschäftigt nach eigenen Angaben über 80 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von mehr als 6,3 Milliarden Euro.