EB-Sim ernennt Janno Krieger zum Geschäftsführer
Janno Krieger wird zum 1. Januar 2026 Mitglied der Geschäftsführung bei der EB – Sustainable Investment Management (EB-Sim) in Kassel. Als Finanzchef, Risikochef und operativer Geschäftsführer ist er für die drei Bereiche Finanzen, Risikomanagement und Compliance zuständig.
Fast 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
Krieger bringt fast 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit, insbesondere in den Bereichen, die er künftig bei EB-Sim verantworten wird. Zuletzt war er als Managing Director und Geschäftsführer bei Willis Towers Watson Investments tätig. Dort war er maßgeblich an der Gründung und am Aufbau regulierter Wertpapierinstitute beteiligt.
Mit der Berufung von Krieger ist die personelle Neuaufstellung der Geschäftsführung der EB-Sim abgeschlossen. Neben ihm gehören Bernhard Graeber, Leiter Real Assets, sowie Sebastian Kösters, Chief Investment Officer, zur Geschäftsführung. Der Vertrag von Christoph Glatzel, dem bisherigen Geschäftsführer für diesen Bereich, endet planmäßig Ende 2025.
Über die EB-Sim
Die EB-Sim ist eine Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank. Der Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Investments beschäftigt nach eigenen Angaben über 80 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von mehr als 6,3 Milliarden Euro.