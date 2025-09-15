Der Asset Manager EB-Sim befördert Sebastian Kösters. Der Investmentchef der Evangelische-Bank-Tochter wird Teil der Geschäftsführung.

Der Asset Manager der Evangelischen Bank, EB – Sustainable Investment Management (EB-Sim), stellt die Geschäftsführung neu auf. Ab Mitte Oktober wird Investmentchef Sebastian Kösters Teil des Führungsgremiums. Gemeinsam mit Bernhard Graeber, Geschäftsführer und Leiter Alternative Assets, werde er künftig die strategische Ausrichtung des Asset Managers mitverantworten, teilte EB-Sim mit.

Seit 2017 für die Evangelische Bank tätig

Kösters ist seit 2017 für die Evangelische Bank tätig und seit der Ausgründung von EB-Sim Teil des Teams. Er verfüge über umfassende Erfahrung in der strategischen und taktischen Steuerung von Multi-Asset-Portfolios und sei Experte für nachhaltige Kapitalanlagen, heißt es.

Als Investmentchef (Chief Investment Officer) verantwortet er seit Juli 2024 die Anlagestrategie im Portfoliomanagement sowie die Asset Allokation der betreuten Kundengelder. Zudem managt er den Flaggschifffonds des Asset Managers, den EB - Multi-Asset Conservative. Insgesamt sei Kösters für 1,5 Milliarden Euro in Multi-Asset-Strategien zuständig.

EB-Sim mit Sitz in Kassel ist eine Tochter der Evangelischen Bank (EB). Der Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Investments wurde nach mehr als 30 Jahren als Kerngeschäftsfeld der EB im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld in die EB-Sim ausgegründet. Der Asset Manager beschäftigt nach eigenen Angaben über 80 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von mehr als 6 Milliarden Euro.