Der Vertriebsexperte Thoralf Koch wechselt von der Konzernmutter Evangelische Bank zu EB-Sim. Er ist dort als Senior Sales Manager im Wholesale tätig.

Zum 1. Januar 2026 hat Thoralf Koch die Position des Senior Sales Manager Wholesale bei der EB – Sustainable Investment Management (EB-SIM) übernommen. Der Vertriebsexperte kommt von der Konzernmutter Evangelische Bank und berichtet an Maximilian Ritz, Leiter Wholesale.

Jahrelange Erfahrung im Sparkassenumfeld

Koch verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Sparkassenumfeld. In leitenden Funktionen bei verschiedenen Sparkassen verantwortete er Vertrieb, Vermögensmanagement und strategische Vertriebssteuerung. Zuletzt betreute er bei der Evangelischen Bank das Vermögensmanagement und Privatkundengeschäft und war am Aufbau des Private Banking beteiligt.

In seiner neuen Rolle soll Koch die Wholesale-Aktivitäten der EB-Sim weiterentwickeln. Die Kasseler Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank verwaltet ein Vermögen von mehr als 6,5 Milliarden Euro und beschäftigt über 80 Mitarbeitende. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf ethisch-nachhaltige Investments in Deutschland mit Schwerpunkt auf Multi-Asset und erneuerbare Energien.

Korrektur: In der ursprünglichen Überschrift hieß es, Thoralf Koch übernehme die Leitung des Wholesale-Vertriebs bei EB-Sim. Das ist nicht korrekt. Die Leitung des Wholesale-Vertriebs dort liegt nach wie vor bei Maximilian Ritz, wie in der Meldung geschrieben. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.