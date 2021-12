Eba-Bericht Mehr Banker in Europa mit Millionengehalt

Die Zahl der Einkommensmillionäre in der europäischen Bankenbranche ist 2014 auf 3865 gestiegen. Das ist eine Steigerung von 21,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus einem Bericht der europäischen Bankenaufsichtsbehörde (Eba) hervor.Demnach arbeiten die meisten Topverdiener (2.926) in Großbritannien. Im Vorjahr waren es nur 2086 Banker mit einem Millionengehalt. Die Aufsichtsbehörde erklärt den Zuwachs teilweise mit dem Wechselkurs: starkes Pfund und vergleichsweise schwacher Euro. So profitierten rund 500 der 840 neuen Einkommensmillionäre vom Wechselkurs. Sonst wären nur etwa 340 in die Gruppe der Topverdiener aufgestiegen.In Deutschland dagegen hat die Zahl der Topverdiener abgenommen. Waren es 2013 noch knapp 400, verdienten 2014 nur noch gut 242 über eine Million Euro. Dieses Phänomen begründet die Eba mit der gesunken Anzahl an Bankern mit einem Millionengehalt bei den Ablegern britischer Banken in Deutschland. Dennoch ist Deutschland nach Großbritannien das Land mit der zweithöchsten Zahl an Einkommensmillionären aus der Bankenwelt.Einkommensmillionäre in der europäischen Bankenwelt je LandAnzahl der Banker mit einem Millionengehalt (Euro) verteilt auf die ArbeitsbereicheEinkommensgruppen unter den europäischen Bankern (Linke Achse: Anzahl der Banker (Balken nicht proportional)/ rechte Achse: Anteil an den Topverdienern in Prozent) Horizontale: Einkommensgruppen in Millionen Euro)