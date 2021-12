Ebase analysiert Fondsberater-Depots Diese 5 Fonds waren im Dezember die Absatzrenner

Die B2B-Direktbank Ebase analysiert regelmäßig ihre Kundendepots und leitet daraus die Trends am Anlegermarkt ab. Am beliebtesten war bei Anlegern hierzulande im Dezember ein Geldmarktfonds der größten Fondsgesellschaft in Deutschland.