Ebase-Chef im Interview „Hier sehe ich die größten Risiken für den Fondsvertrieb“

Als Dienstleister für Finanzintermediäre unterstützt Ebase die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle unserer Partner. Vor diesem Hintergrund ergibt sich kein einheitliches Bild auf der Retail-Seite. In Summe wurden im ersten Halbjahr ebenso viele Kunden durch unsere Kooperationspartner neu gewonnen, wie auf der anderen Seite Depotauflösungen zu verzeichnen waren. Anlagebedarf und Unsicherheit liegen oft eng zusammen.Ich wünsche mir vor allem die Wiederentdeckung von Fondssparplänen. Die volatilen Märkte sind geradezu ideal für diese Form der Vermögensbildung. Der bekannte Cost-Average Effekt hat seinen Wert nicht verloren. Beispielsweise lassen sich dadurch auch 20.000 Euro, vielleicht aus einem fälligen Festgeld, auf mehrere Monate verteilt anlegen. Den optimalen Zeitpunkt für den Einstieg findet man ohnehin selten. Aber ein Fondssparplan sollte in jedem Haushalt vorhanden sein. Auch Sparpläne in eine standardisierte Fondsvermögensverwaltung machen hier übrigens Sinn. Unsere Beobachtungen in 2016 zeigen hier einen steigenden Trend.Die größten Risiken sehe ich weniger bei den klassischen Marktrisiken. Die Berater und auch die Kunden haben in den vergangenen Jahren leider sehr viel Erfahrung mit Krisen am Aktien- und Anleihemarkt gesammelt. Dennoch blieb die Fondsanlage im Fokus vieler Berater. Das größte Risiko sehe ich eher darin, dass viele Anleger regelrecht abgeschreckt werden, mit Fonds oder ETFs einen Kapitalstock aufzubauen. Ich denke da an die große Zahl an Vorschriften, die ein Berater erfüllen muss, um seiner Aufgabe nachkommen zu können – und es werden stetig mehr.Jetzt wird auch darüber gesprochen, dass die Fondsbesteuerung deutlich erhöht wird, wenn die Abgeltungssteuer für Kapitalerträge abgeschafft werden würde. Dass die Festgeldbestände trotz Nullzinsen weiter wachsen, könnte dafür sprechen, dass sich Anleger bereits zurückziehen. Daher wäre es jetzt nötig, dass die Fondsbranche alles daran setzt, wieder das Vertrauen der Anleger zu gewinnen.Der wichtigste Produkttrend ist, dass Anleger vermehrt vermögensverwaltende Anlagen suchen, und nicht Fonds mit Fokus auf einzelne Regionen oder Assetklassen. Das hat mit dem Mischfonds-Trend angefangen, und geht jetzt weiter mit Depotlösungen von Vermögensverwaltungen, sei es auf Fonds- oder ETF-Basis. Dass noch einmal ein einzelnes Fondssegment mit Milliardenzuflüssen hervorsticht, wie früher einmal Biotechnologie, Nebenwerte oder Japan-Fonds, kann ich mir nicht aktuell nur schwer vorstellen.Es ist kein eigentlicher Produkttrend, aber ich bin überzeugt, dass Anleger stärker die ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit ihrer Anlagen hinterfragen. Möglicherweise kommen auch sogenannte „Öko“- Fonds stärker in den Fokus. Aber ich kann mir vor allem vorstellen, dass Anleger wissen wollen, ob sie mit ihren aktuellen Anlagen insgesamt eine – wortwörtlich gemeint – sinnvolle, ethisch korrekte und nachhaltige Investition getätigt haben.