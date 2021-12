Ebase-Chef Rudolf Geyer „Viele Anleger positionieren sich wieder offensiver“

DAS INVESTMENT: Welche Trends zeichnen sich in der Depot-Analyse für Juni 2019 ab?

Rudolf Geyer: Durch die Ferien und wohl auch aufgrund des insgesamt sehr warmen Juni haben sich die Ebase-Kunden eher wenig mit dem Thema Börse beschäftigt und auch vergleichsweise wenig gehandelt. Die Handelsaktivität lag um 25 Prozentpunkte unter dem – gewiss sehr hohen – Durchschnitt des letzten Jahres. Ungeachtet des vergleichsweise niedrigen Handelsvolumens wurden die Fondsbestände jedoch weiter ausgebaut und es wurden erneut mehr Fondsanteile gekauft als verkauft. Der Fundflow-Faktor, welcher das Verhältnis von Mittelzuflüssen und -abflüssen anzeigt, war im Juni mit 1,29 deutlich positiv. Die Ebase-Kunden haben also etwa 29 Prozent mehr Geld in Fondsanteile angelegt als aus Fonds abgezogen.

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt mehr als eine Million Kundendepots mit einem Volumen von insgesamt rund 33 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene.

Die von den angeschlossenen Fondsberatern getätigten Umsätze mit aktiv gemanagten Fonds sind im Juni relativ gestiegen: Das Handelsvolumen lag 75 Prozentpunkte unter dem Durchschnittswert des Vorjahres. Im Mai waren es noch 4 Prozentpunkte mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.