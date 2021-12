EBASE-CHEF ZUM FONDSBERATER-MARKT IM August 2017 „Deutschland-Aktienfonds sind sehr gefragt“

DAS INVESTMENT. Herr Geyer, welche Trends zeichnen sich in der Depot Analyse für August 2017 ab?

Rudolf Geyer: Das Interesse an Fondsanlagen ist – trotz der Kurseinbrüche an den Aktienmärkten im August – nach wie vor ungebrochen. So liegt die Handelsaktivität der Ebase-Kunden in diesem Monat 2 Prozentpunkte über dem Durchschnitt des Jahres 2016 (Grafik 1). Wenn man bedenkt, dass der August durch die Ferienzeit schon seit jeher einer der handelsschwächsten Monate ist, lässt das auf einen durchaus robusten, positiven Trend schließen. Der Fund Flow Faktor, welcher zeigt, ob es Nettomittelzuflüsse oder -abflüsse gibt, stützt diese Einschätzung. Der aktuelle Wert von 14 belegt, dass im August deutlich mehr Vermögen in Fonds angelegt als abgezogen wurde (Grafik 2). Die Anleger bauen also ihre Investitionen in Fonds weiterhin aus.

Gibt es Unterschiede in der Fondsnachfrage der Kunden nach Anlageregionen?