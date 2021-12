EBASE-CHEF ZUM FONDSBERATER-MARKT IM September 2017 „Die große Nachfrage nach Aktien- und Mischfonds ist ungebrochen“

DAS INVESTMENT: Herr Geyer, welche Entwicklungen zeichnen sich in der Depot-Analyse für September 2017 ab?

Rudolf Geyer: Der Handel hat sich im September etwas beruhigt. Nachdem die Handelsaktivität in 2017 bisher immer über dem Schnitt des Vorjahres lag, liegt sie im September mit 97 Prozent erstmals leicht darunter (Grafik 1). Ungeachtet der nur durchschnittlichen Handelsaktivität wurden die Fondspositionen der Ebase-Kunden allerdings deutlich ausgebaut. Der Fundflow-Faktor, welcher das Verhältnis zwischen Nettomittelzuflüssen und -abflüssen zeigt, weist mit 41 Prozentpunkten den mit Abstand höchsten Wert des Jahres 2017 auf (Grafik 2). Die Zahlen können dahingehend interpretiert werden, dass nur vergleichsweise wenige Fondsanteile verkauft, jedoch vielfach deutlich zugekauft wurde.

Welche Assetklassen waren besonders gefragt?

Geyer: Die große Nachfrage nach Aktienfonds und Mischfonds ist nach wie vor ungebrochen, hier bauen die Kunden seit Monaten ihre Positionen aus. Dieser Trend hält auch im September an. Dabei waren sowohl bei Aktienfonds als auch Mischfonds, insbesondere Anlagen in Europa und Deutschland gefragt. Zudem hat bei Aktienfonds das Interesse an Anlagen in den USA wieder etwas zugenommen. Nachdem seit Anfang des Jahres, mit Ausnahme des Februars, deutliche Nettomittelabflüsse aus in den USA anlegenden Aktienfonds zu verzeichnen waren, halten sich Käufe und Verkäufe im September bei diesen Fonds erstmals wieder nahezu die Waage.

Wie ist die Situation bei Rentenfonds?