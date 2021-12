Privatanleger-Umfrage von Ebase In fünf Jahren holen ETFs gemanagte Fonds ein

Privatanleger in Deutschland wollen in den nächsten Jahren verstärkt in ETFs investieren. Das geht aus einer Umfrage der European Bank for Financial Services (Ebase) hervor. Demnach werden ETFs innerhalb von fünf Jahren ihren Rückstand auf aktive Fonds aufholen.