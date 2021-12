Ebay, Paypal, Apple, Facebook Auf diese Tech-Aktien setzen George Soros und Carl Icahn

Fintech trifft Geldverwalter 4 Vermögensverwalter über ihre Wikifolios

Paypal



Überzeugt ist Soros auch vom Online-Bezahldienst Paypal. Das legen zumindest die 4,4 Millionen Paypal-Aktien im Wert von insgesamt 157 Millionen Dollar nahe.



Auch Carl Icahn stockte sein Paypal-Paket auf nunmehr 46,3 Millionen Aktien auf. Sie machen mittlerweile rund 3,8 Prozent seines Portfolios aus.



Facebook oder Apple?



Außerdem zählt die Aktie des sozialen Netzwerks Facebook zu Soros‘ Favoriten. Icahn setzt stattdessen auf Apple.



Der Starinvestor George Soros hielt per Ende September 5,4 Millionen Ebay-Aktien in seinem Portfolio. Das berichtet die britische Finanzagentur Citywire unter Berufung auf Angaben der US-Finanzaufsicht SEC. Im Vergleich zum Vorquartal stockte Soros seinen Vorrat an Aktien des Online-Auktionsportals um 2,2 Millionen Stück auf. Insgesamt sind seine Ebay-Aktien knapp 154 Millionen US-Dollar wert.Hedgefondsmanager und Milliardär Carl Icahn sieht das anders. Er soll kürzlich alle seine Ebay-Aktien verkauft haben.