Ebrahim Attarzadeh Ex-Mainfirst-CEO wagt Schritt ins Asset Management und will Natur als Anlageklasse etablieren

Ebrahim Attarzadeh, der ehemalige CEO von Mainfirst, plant mit Callirius den Eintritt ins Asset Management. Der Fonds soll in naturbasierte Klimaschutzprojekte investieren und Natur als Anlageklasse etablieren.

Ebrahim Attarzadeh, ehemaliger Chef der Frankfurter Investmentbank Mainfirst (von Stifel übernommen), möchte mit seiner Firma Callirius in den Asset-Management-Bereich einsteigen. Das berichtet das Nachrichtenportal „Bloomberg“. Callirius, ursprünglich im vergangenen Jahr von Attarzadeh und weiteren ehemaligen Investmentbankern ins Leben gerufen, hat bereits eine Plattform für Klimaschutzfinanzierung und den freiwilligen CO2-Zertifikatemarkt etabliert.

Der geplante Eintritt in den Asset-Management-Sektor soll wahrscheinlich im ersten Quartal des nächsten Jahres erfolgen und beinhaltet die Einführung eines Fonds, der in naturbasierte Klimaschutzprojekte investiert.

Dieser Fonds soll es Investoren ermöglichen, Anteile zu kaufen und im Gegenzug CO2-Zertifikate von diesen Projekten zu einem festgelegten Preis zu erhalten. Diese Zertifikate können entweder stillgelegt werden, um die Kompensation von CO2-Emissionen nachzuweisen, oder zu einem späteren Zeitpunkt verkauft werden, wenn die Preise gestiegen sind.

Natur als eigene Anlageklasse

Attarzadeh betonte gegenüber „Bloomberg“, dass das Hauptziel darin besteht, Natur als eine Anlageklasse zu etablieren, ähnlich wie Aktien oder Anleihen. Naturbasierte Schutzprojekte, in die der Fonds investieren wird, umfassen Aufforstung und regenerative Landwirtschaft, während erneuerbare Energiequellen wie Wind und Solar nicht Bestandteil der Strategie sind.

Die Qualität der Projekte im Fonds sollen durch Audits gewährleistet werden, erklärt Callirius. So soll sichergestellt werden, dass die CO2-Zertifikate gültig sind und einen Wert haben.

Darüber hinaus betont das Unternehmen, dass es Reputationsrisiken der Fondsinvestoren minimieren möchte, insbesondere in Bezug auf mögliche Greenwashing-Vorwürfe.

Laut eigenen Angaben wurden bislang 1,6 Millionen Euro in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde eingesammelt. Die nächste Finanzierungsrunde soll 2024 angegangen werden. Mit dem Break-Even rechnet man Ende 2025.