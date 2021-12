EBS-Vertriebsstudie: Weniger Skepsis zur Honorarberatung als erwartet

Damit zeigt sich im Zusammenhang mit den 33 Prozent Einzelunternehmern das klassische Bild des unabhängigen Vertriebs, der aus vielen „Einzelkämpfern“ sowie personell kleinen Anbietern und wenigen großen Finanzvertrieben besteht.Die durchschnittliche Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor liegt bei 18 Jahren, davon 11 Jahre im unabhängigen Finanzvertrieb.In Bezug auf die Zulassungsbasis sind 75 Prozent der Befragten auf Grundlage von Paragraf 34 c der Gewerbeordnung (GewO) tätig, 68 Prozent arbeiten auf Basis von Paragraf 34 d GewO. 20 Prozent der erfassten Unternehmen verfügen über eine Genehmigung nach Paragraf 32 Abs. 1 KWG (Kreditwesengesetz), während 19 Prozent als gebundene Agenten (Tied Agents) eines Haftungsdaches agieren.Der hohe Stellenwert der Paragrafen 34 c und der GewO als Zulassungsbasis im unabhängigen Vertrieb spiegelt sich deutlich in den vermittelten Produktkategorien wider. So vermitteln 91 Prozent Investmentfonds, 86 Prozent Versicherungen, 76 Prozent Finanzierungen und 64 Prozent geschlossene Beteiligungen.



