Gut gemanagte Absolute-Return-Konzepte können unabhängig von den Rahmenbedingungen des Marktes positive Erträge erzielen. Damit kommen diese Produkte dem Grundinteresse fast aller Anleger entgegen. Dank ihrer Eigenschaften eignen sich Absolute-Return-Strategien hervorragend zur Stabilisierung und zur Bereicherung eines Gesamtportfolios, auch wenn sie den klassischen Konzepten in deutlich steigenden Aktien- oder Rentenmärkten natürlich hinterherhinken.Nach unserer Erfahrung können die fundamentalen Überlegungen des Fondsmanagers temporär auch einmal vom Marktgeschehen überlagert werden, sodass zwischenzeitliche Verluste nicht immer zu vermeiden sind. Im Ergebnis weisen gut gemanagte Absolute-Return-Fonds jedoch ein sehr gutes Verhältnis zwischen Ertrag und Risiko auf. Durch die Integration in ein bestehendes Portfolio können diese Fonds dann auch dort das Ertrags-Risiko-Verhältnis deutlich verbessern.Einige Absolute-Return-Strategien sind aktuell durchaus so positioniert, dass sie in einem Umfeld sinkender Aktienmärkte und steigender Anleiherenditen positive Erträge generieren würden. Jederzeit und immerzu Gewinne zu erwirtschaften, ist für einzelne Strategien jedoch unrealistisch. Deshalb halten wir eine Diversifikation über verschiedene Strategien im Rahmen eines Dachfonds für sinnvoll. Hier verteilt man zum einen das Managerrisiko. Zum anderen lassen sich so temporäre Rückschläge einzelner Strategien und Manager besser abfangen.Da wir davon ausgehen, dass sich die Anleger grundsätzlich mit niedrigeren Kapitalverzinsungen auseinandersetzen müssen, sind wir auf Dachfonds-Ebene mit Renditen von vier Prozent jährlich sehr zufrieden. In defensiven Strategien wollen wir eine Wertsteigerung von drei Prozent p.a. bei niedriger Schwankungsbreite erreichen.Entscheidend bei Absolute-Return-Produkten ist die Managerqualität. Denn nur Manager, die nachhaltig in der Lage sind, Alpha in ihrem Anlageuniversum zu generieren, können in der Absolute-Return-Welt überzeugende Ergebnisse erzielen. Wir berücksichtigen bei der Auswahl einerseits aktienorientierte Long-Short-Strategien und rentenorientierte Strategien, die insbesondere in Opportunitäten tätig sind. Darüber hinaus gefallen uns Multi-Asset- oder Global-Macro-Strategien, von denen jede einzelne Strategie einen absoluten Ertrag anstrebt.Wir analysieren die Wertentwicklung im Verhältnis zu den Rahmenbedingungen des Marktes. Hierbei versuchen wir sehr genau herauszufiltern, wie viel tatsächliches Alpha erzielt wurde und was andererseits alleine auf dem Rückenwind der Märkte beruhte. Insbesondere im Rentenmarkt gibt es viele sogenannte Total-Return-Konzepte oder flexible Rentenstrategien, die massiv von den sinkenden Zinsen und den sinkenden Credit-Spreads profitiert haben. Diese Strategien meiden wir, denn sie werden schon dann enttäuschen, wenn die Zinsen lediglich unverändert bleiben.Absolute-Return-Strategien sind unserer Meinung nach sehr transparent. Wir können die Positionierung und Wertentwicklung der von uns beauftragen Absolute-Return-Fondsmanager somit auch sehr gut nachvollziehen. Einzelne Transaktionen analysieren wir, wenn sie signifikant in den Strategien gewichtet sind und einen entsprechenden Einfluss auf die Wertentwicklung haben.Er ist analytisch sehr stark, hat Demut vor dem Markt und ist in der Lage, aufgrund von schlauen Gedanken und Analysen nachhaltig Alpha zu generieren.Ja, diese Fonds sehen einer vielversprechenden Zukunft entgegen. Dies gilt insbesondere, wenn die Zinsen nicht weiter sinken. Viele Anleger werden dann erkennen, dass sie mit rentenorientierten Strategien und konservativen Mischfonds nicht optimal aufgestellt sind. Gut gemanagte Absolute-Return-Strategien stellen hier die einzige sinnvolle und nachhaltige Alternative dar. Unseren Erfahrungen nach fehlen die Produkte aber noch in vielen Portfolios und sollten daher zeitnah in die Depots integriert werden.