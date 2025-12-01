Die Kölner Fondsgesellschaft Sauren baut ihr Produktangebot aus. Ab 1. Dezember stehen für die beiden Dachfonds Sauren Global Defensiv und Sauren Global Balanced neue Anteilsklassen mit monatlicher Ausschüttung zur Verfügung.



Der konservative Sauren Global Defensiv bietet künftig eine Anteilsklasse mit fixer monatlicher Ausschüttung von 0,25 Prozent an. Beim ausgewogenen Sauren Global Balanced beträgt die monatliche Ausschüttung 0,35 Prozent. Damit erweitert Sauren sein bestehendes Angebot, das bereits für den Sauren Ruhestandsfonds eine monatlich ausschüttende Anteilsklasse umfasst.

„Wir erhalten sehr positive Rückmeldungen und sehen große Nachfrage für den Sauren Ruhestandsfonds und seine monatlich ausschüttende Anteilsklasse“, erklärt Vertriebsvorstand Ansgar Schraud. Mit den neuen Anteilsklassen könne man Vertriebspartnern und Anlegern eine attraktive Auswahl entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse bieten.

Erfolgreicher Start des Ruhestandsfonds

Der Erfolg gibt Sauren recht: Seit der Auflegung des Ruhestandsfonds Anfang 2024 sammelte die monatlich ausschüttende Anteilsklasse rund 25 Millionen Euro ein. Das Gesamtvolumen des Fonds wuchs auf etwa 50 Millionen Euro an – und das in einem schwierigen Marktumfeld.

Die Nachfrage verteilt sich dabei nahezu gleichmäßig auf ausschüttende und thesaurierende Anteilsklassen. Das Besondere an den monatlichen Ausschüttungen: Sie erfolgen unabhängig von der tatsächlichen Wertentwicklung und bieten Anlegern damit Planungssicherheit – auch wenn in schwachen Marktphasen die Ausschüttungen teilweise aus der Substanz erfolgen können.

Bewährte Multi-Asset-Strategie

Alle drei Dachfonds werden aktiv und benchmarkunabhängig als breit gestreute Multi-Asset-Fonds verwaltet. Fondsmanager Eckhard Sauren zeigt sich überzeugt: „Die bewährte Strategie und das Profil der drei Dachfonds bieten die Möglichkeit, dem Wunsch vieler Anleger nach einem regelmäßigen Geldeingang mit den neuen Anteilsklassen nachzukommen.“

Der Sauren Global Defensiv wird seit 2003, der Sauren Global Balanced bereits seit 1999 verwaltet. Beide Fonds investieren über unterschiedliche Anlageklassen und Anlageregionen in eine Vielzahl von Produkten unterschiedlicher Fondsmanager und weisen eine 15-prozentige Teilfreistellung auf, was sie steuerlich gegenüber Fonds ohne Teilfreistellung begünstigt.