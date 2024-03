Skat, Börse, Bundesliga - auf den ersten Blick haben diese Themen wenig gemein. Doch für Dachfondsmanager Eckhard Sauren gehören diese Bereiche untrennbar zusammen. Bei einem Kranz Kölsch und einer Runde Skat in der Kölner Brauerei zur Malzmühle gewährt der Manager Einblicke in seine Denkweise und die Überschneidungen seiner Leidenschaften.



DAS INVESTMENT: Herr Sauren, Sie sind seit mehr als drei Jahrzehnten Fondsmanager, Vizepräsident des 1. FC Köln und leidenschaftlicher Skatspieler. Was verbindet diese scheinbar so unterschiedlichen Leidenschaften?



Eckhard Sauren: Es gibt einige Parallelen, was Eigenschaften und Denkweisen angeht. Schon beim Skatspielen in meiner Familie habe ich früh gelernt, diszipliniert, strategisch und risikobewusst an die Sache heranzugehen. Diese Fähigkeiten helfen mir bis heute bei Investment-Entscheidungen.



Wann haben Sie mit dem Skatspielen begonnen?



Sauren:...