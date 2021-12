Eckhard Sauren über Dachfonds, Multi Asset und Vertriebstrends „Wir haben genau einen klassischen Mischfonds im Portfolio“

DAS INVESTMENT.com: Wie steht es um den Dachfonds-Vertrieb im Haus Sauren? Welche Produkte waren in diesem Jahr am beliebtesten bei Beratern und deren Kunden?

Eckhard Sauren: Der Sauren Absolute Return war im Jahr 2015 der beliebteste Sauren Dachfonds, weil viele Berater hiermit gezielt die Lücke im Absolute-Return-Bereich besetzen.

Und wo geht der Trend in den kommenden Jahren Ihrer Meinung nach hin?

Sauren: Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. Aber auch die modernen Multi-Asset-Fonds Sauren Global Balanced und Sauren Global Stable Growth sollten zukünftig stärker nachgefragt werden.

Laut Ihrer Studie haben sich Mischfonds in der Vergangenheit nicht besonders gut entwickelt. Ein Portfolio aus 50 Prozent Aktien und 50 Prozent Unternehmensanleihen wäre da eine deutlich bessere Wahl. Und selbst reine Rentenfonds schneiden auf lange Sicht besser als Mischfonds ab. Wie erklären Sie sich den Absatzerfolg der Mischfonds in den vergangenen Jahren?

Sauren: Im Windschatten der Märkte konnten klassische Mischfonds in der Vergangenheit attraktive Wertzuwächse erzielen. Die Basis des Erfolgs waren die Kursanstiege am Anleihenmarkt durch sinkende Kapitalmarktzinsen und die positive Aktienmarktentwicklung. Zu der relativ stabilen Wertentwicklung trug zudem die günstige Korrelation von Anleihen und Aktien in den zurückliegenden Jahren bei. Dies erklärt die Absatzerfolge von klassischen Mischfonds in der Vergangenheit.