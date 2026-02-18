Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Deutschland altert. Die Babyboomer gehen in Rente. Lebensversicherungen laufen aus. Immobilien werden verkauft. Und plötzlich stehen Millionen Menschen vor derselben Frage: Was mache ich mit dem Geld, das ich jetzt habe – und das ich Monat für Monat brauche?

Die Fondsbranche hat eine Antwort gefunden: Produkte mit monatlicher Ausschüttung. Von Allianz Global Investors bis Invesco springen immer mehr Häuser auf den Zug auf. Und mittendrin: Eckhard Sauren, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Sauren Fondservice GmbH aus Köln. Sein Ruhestandsfonds, gestartet Ende 2024 mit der neuen 0,3-FM-Anteilsklasse (ISIN: LU2940381085), schüttet monatlich 0,3 Prozent des Fondsvermögens aus – macht 3,6 Prozent pro Jahr – und hat innerhalb kürzester Zeit rund 50 Millionen Euro eingesammelt. Kein schlechtes Ergebnis für ein Produkt, das Stiftung Warentest als „teuer und langfristig riskant" bezeichnet.

Im Podcast „For Professional Investors Only" spricht Eckhard Sauren über die Mechanik hinter dem Produkt, die rote Linie bei 5 Prozent Ausschüttungsrendite und warum er der ETF-Industrie mal eine Million Euro Wette angeboten hat – die niemand angenommen hat.

Hier direkt in die Episode reinhören:

Ruhestand als überragendes Thema

Sauren ist klar in seiner Einschätzung: „Das Ruhestandsthema ist wirklich das überragende Thema." Und das nicht ohne Grund. Wenn eine Lebensversicherung ausläuft, wollen über 80 Prozent der Kunden – je nach Studie sogar über 90 Prozent – keine neue Rentenversicherung abschließen. Sie suchen Alternativen. Zudem trennen sich einige Eigentümer von ihren Immobilien: steigende Handwerkerkosten, sinkende reale Renditen, und das Bedürfnis nach Simplizität im Ruhestand.

Das Szenario ist konkret: Jemand verkauft das Häuschen für 500.000 Euro, will zurück in die Stadt, hat keine Lust auf Verwaltungsaufwand – und braucht jeden Monat etwas, wovon er leben kann. Bei 100.000 Euro investiert und 3,6 Prozent Jahresausschüttung sind das 3.600 Euro im Jahr oder 300 Euro im Monat. Kein Reichtum, aber eine planbare Ergänzung zur gesetzlichen Rente. „Davon mache ich mir einen kleinen Urlaub, gehe ein paar Mal schick essen, gönne mir irgendwas", beschreibt Malte Dreher im Gespräch den psychologischen Effekt dieser Konstruktion.

Wie der Fonds funktioniert – und was passiert, wenn es eng wird

Der Ruhestandsfonds ist ein Dachfonds: Er investiert in aktiv gemanagte Zielfonds in den drei Kernklassen Aktien, Renten und Absolute-Return-Strategien. Das Risikoprofil liegt zwischen „Defensiv" und „Balance" – mit einer historischen Aktienquote von 25 bis 30 Prozent.

Die monatliche Ausschüttung von 0,3 Prozent erfolgt unabhängig davon, was der Fonds tatsächlich verdient hat. Das heißt: Wenn die Märkte schlecht laufen, geht es an die Substanz. Das war 2025 kurz nach dem sogenannten „Liberation Day" einmal der Fall, als die Märkte 15 bis 20 Prozent in kurzer Zeit einbrachen. Allerdings: Einen Monat später war der Verlust bereits wieder aufgeholt.

Das, sagt Sauren, ist kalkulierbares Risiko. Und es ist die ehrliche Variante – denn anders als manche Konkurrenten wirbt er nicht mit einem stabilen Betrag, der dann beim ersten Drawdown zur Illusion wird.

Die rote Linie: Warum 5 Prozent Ausschüttung zum Problem wird

Hier wird Sauren grundsätzlich. Auf dem Markt gibt es Anbieter, die monatliche Ausschüttungen von 5 oder sogar 6 Prozent versprechen – häufig kombiniert mit deutlich höheren Aktienquoten. Das hält Sauren für unverantwortlich: „Das ist im Grunde genommen ein Desaster waiting to happen auf dem Rücken der Anleger."

Die Logik ist einfach: Wer 100.000 Euro investiert und einen Rückschlag von 30 bis 40 Prozent an den Aktienmärkten erlebt – das ist kein seltenes Ereignis, sondern Teil des normalen Marktzyklus –, der muss auf eine Basis von 60.000 bis 70.000 Euro erst mal wieder aufholen. Schüttet man auf dieses reduzierte Kapital weiterhin 6 Prozent aus, ist echter Kapitalerhalt kaum realistisch. „Dann gaukelst du denen eine Stabilität vor, die du in der Praxis auf Sicht der nächsten Jahre nicht halten kannst."

Für seine eigene Produktpalette hat er deshalb eine klare Grenze gezogen: Monatlich ausschüttende Anteilsklassen gibt es nur für die konservativen Strategien bis maximal „Balanced" – mit einer historischen Aktienquote von maximal 40 bis 45 Prozent. Für „Stable Growth" oder „Growth" kommt eine monatliche Ausschüttungsklasse nicht in Frage: „Das halten wir nicht für anlegerkonform und am Ende auch nicht für beraterkonform."

Der Stiftung-Warentest-Disput: Kosten versus Leistung

Das wohl heikelste Thema: Stiftung Warentest hat den Ruhestandsfonds als „teuer und langfristig riskant" bezeichnet. Die Rechnung des Testinstituts: 2,75 Prozent Gesamtkostenquote plus 3,6 Prozent Ausschüttungsziel ergibt eine Mindestrendite von über 6 Prozent, die der Fonds erst mal erwirtschaften muss.

Sauren lässt diese Sichtweise nicht gelten – und setzt zum Gegenangriff an. Der Denkfehler liege in der simplen Kosten-minus-Rendite-Formel: „Da ist leider die Denkweise der Stiftung Warentest, dass du von einer Rendite ausgehst, sagen wir 6 Prozent, und wenn du dann 2 Prozent Kosten hast, dann bist du bei 4 Prozent. Und deshalb sind Kosten grundsätzlich schlecht."

Das stimme für passive Strategien. Für aktive Manager aber greife diese Logik nicht, so Sauren - wenn gute Manager nach Kosten besser performen als schlechte günstige. Die Eigengebühren des Ruhestandsfonds auf Dachfondsebene seien niedrig; die Gesamtkostenquote steige durch die Zielfonds-Gebühren, die aber gerechtfertigt seien, weil die Manager Mehrwert liefern.

Den Gegenbeweis hat Sauren mal auf ungewöhnliche Weise angeboten: Er bot der ETF-Industrie eine Million Euro als Wette an, dass der Sauren Global Balanced jedes selbst zusammengestellte ETF-Portfolio mit vergleichbarer Aktienquote schlägt. Niemand sei eingestiegen.

Der MSCI World-Moment und das Ende der passiven Dominanz?

Sauren nutzt die Gelegenheit auch für einen Kommentar zum Marktumfeld. Der jahrelange Rückenwind für passive Strategien war kein Naturgesetz, sondern eine Folge massiver Kapitalzuflüsse in die größten US-Werte. Jetzt, so Sauren, kippt das Bild: „Mittlerweile sind wir bei einer Konstellation, wo man sich die Frage stellen kann: Ist der MSCI World überhaupt sinnvoll diversifiziert mit 73 Prozent US-Anteil und damit auch US-Dollar-Anteil, der auch noch gerade ein Stück weit schwächelt?"

Die Frage ist rhetorisch gemeint – aber sie öffnet die Tür für eine fundamentale Überprüfung passiver Allokationen und spiele aktiven Multi-Asset-Strategien in die Hände.

Der Nasdaq 100 mit monatlicher Ausschüttung: „Das geht gar nicht“

Ein weiterer Kritikpunkt: Invesco hat jüngst einen ETF auf den Nasdaq 100 mit monatlicher Ausschüttung auf den Markt gebracht. Sauren ist direkt: „Da habe ich rein gar nichts von. Das passt nicht zusammen, der Nasdaq ist ja super volatil." Was bei ihm ursprünglich als sinnvolle Ruhestandslösung konzipiert wurde, werde zu reinem Marketing degradiert. Das schade dem gesamten Segment.

Die Frage, die sich viele 60-Jährige stellen

Der Zuspruch für den Fonds bringt Sauren zufolge auch einen unerwarteten Beratungseffekt mit sich. Immer mehr Anleger würden auf Roadshows kommen und erkennen, dass ihre Portfolios vielleicht nicht mehr zu ihrer aktuellen Lebensphase passen. „Wir haben Anleger gehabt, die gesagt haben: Ja, verdammt, ihr habt recht, meine Aktienquote ist viel zu hoch. Ich bin jetzt schon 60 und bin nicht mehr so weit vom Ruhestand entfernt. Ich muss noch mal ein bisschen anpassen."

Damit schließt sich ein größerer Kreis: Es geht nicht allein um ein Produkt, sondern um ein Gespräch – darüber, wie man im Alter mit Geld umgeht, was man wirklich braucht und was man sich nicht mehr leisten kann zu riskieren. Das Altersvorsorgedepot und die politisch heiß diskutierte Reform der privaten Altersvorsorge dürften dem Thema noch mehr Schub geben.

Ruhestand persönlich? Erstmal nicht.

Für seinen eigenen Ruhestand hat Eckhard Sauren übrigens noch keine Pläne. „Der 1. FC Köln spielt ja nur alle zwei Wochen zu Hause. Das gibt genug Zeit, sich dem Fondsmanagement zu widmen." Und: „Ich fühle mich einfach noch viel zu jung und viel zu fit – und mag den Job auch viel zu sehr, als dass ich mir über meinen eigenen Ruhestand gerade Gedanken mache."