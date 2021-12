Ecoconsort: Fünfter Insolvenzantrag bei Infinus

Mit Ecoconsort meldet das dritte Emissionshaus beziehungsweise das fünfte Unternehmen der Infinus-Gruppe Insolvenz an. Vorläufiger Insolvenzverwalter bei dem auf nachhaltige Anlage spezialisierten Unternehmen ist Frank-Rüdiger Scheffler von der Kanzlei Tiefenbacher Rechtsanwälte.Vergangene Woche meldeten bereits MAS Finanz und MAS Vermögensverwaltung sowie die Emissionshäuser Future Business (Fubus) und Prosavus Insolvenz an . Rechtsanwalt Bruno M. Kübler von der gleichnamigen Dresdner Kanzlei, vorläufiger Insolvenzverwalter von Fubus plant, eine Online-Informationsplattform für Gläubiger einzurichten. Bis dahin bittet er die geschädigten Anleger, von Einzelanfragen abzusehen. Schließlich würden die Geschädigten keine Fristen versäumen: Das Insolvenzverfahren von Fubus beginne erst in etwa drei Monaten.Hintergrundinfo: Infinus kam am 5. November in die Schlagzeilen, als die Polizei die Geschäftsräume durchsuchte . Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmen Betrug sowie Veruntreuung von Anlegergeld vor.