Edda Schröder verlässt Invest in Visions nach zwei Jahrzehnten
Edda Schröder, Gründerin der Frankfurter Invest in Visions, scheidet zum 31. Mai 2026 planmäßig aus der Geschäftsführung aus. Ihre Aufgaben übernimmt Oliver Fischer, der seit dem 1. März 2026 der Geschäftsführung angehört.
Fischer verantwortet ab dem 1. Juni die Tätigkeiten, die bislang Schröder oblagen: Business Development, Portfoliomanagement sowie die Leitung des Impact-Teams. Lars Siebert bleibt als Geschäftsführer für Operations zuständig – darunter Risikomanagement, Finanzen und Controlling sowie Compliance. Schröder steht dem Unternehmen künftig beratend zur Verfügung.
Invest in Visions wurde 2006 von Schröder gegründet, um institutionellen und privaten Anlegern Zugang zu Impact-Investments zu ermöglichen. 2011 legte das Unternehmen gemeinsam mit der Hansainvest den ersten deutschen Mikrofinanzfonds auf, der auch Privatanlegern offensteht. 2025 folgte der IIV Solar Electrification Debt Eltif, ein Publikumsfonds in Eltif-Struktur, der die netzunabhängige Stromversorgung in Subsahara-Afrika finanziert.