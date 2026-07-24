Die Edekabank öffnet Kunden ab 500.000 Euro den Zugang zu ausgewählten Vermögensverwaltern und stellt dabei besondere Bedingungen in Aussicht. Zwei Partner helfen.

Kunden der Edekabank können ihr Vermögen künftig über eine digitale Plattform verwalten, auf denen Vermögensverwalter ihre Leistungen anbieten. Dafür kooperiert die genossenschaftliche Bank des Edeka-Verbunds mit zwei Fintechs: Investify Tech liefert die Kunden-Plattform, wohingegen Dericon die Vermögensverwalter auswählt.

Anleger können ab einem frei verfügbaren Vermögen von 500.000 Euro investieren. Zu Beginn bieten die Vermögensverwalter Allianz Global Investors, Dimensional, DJE, LBBW, Flossbach von Storch, Metzler Asset Management und Taunus Trust ihre Dienste an. Das Vermögen kann flexibel auf unterschiedliche Vermögensverwalter aufgeteilt werden.

„Mit dem ‚Edekabank VermögensManager‘ bieten wir unseren Kunden eine Plattform, die den Zugang zu ausgewählten Vermögensverwaltern mit unserer Beratungsqualität verbindet”, sagt Maik Wandtke, Vorstandssprecher der Edekabank. „Für die Edeka-Kaufleute entfallen die Ausschreibungsgebühren bei Fremdanbietern“, sagt Harald Brock, Geschäftsführer von Investify Tech. Und weiter: „Die Berater der Edekabank bleiben weiterhin zentrale Ansprechpartner.“

Die Edekabank ist eine genossenschaftlich arbeitende Bank. Sie existiert seit rund 100 Jahren. Die Bank ist Teil des Edeka-Verbunds und verwaltet das Vermögen der rund 400.000 Edeka-Inhaber.

Investify Tech ist ein luxemburgisch-deutscher Anbieter für Technologie und Regulatoriklösungen. Das Fintech bietet digitalisierte Vermögensverwaltungen, reine Ausführungsstrecken und automatisierte Anlageberatung. Zu den Kunden zählen Groß- und Privatbanken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken.

Dericon ist eine Tochtergesellschaft von FE Fundinfo. Das Unternehmen entwickelt digitale Infrastruktur- und Plattformlösungen, die Banken, Sparkassen, Asset Manager und Vermögensverwalter miteinander vernetzen.