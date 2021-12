Edelmetall-Boom So viel Xetra-Gold lagert mittlerweile in Frankfurter Tresoren

Xetra-Gold-Anteile sind eine Mischung aus Gold-Papieren und dem physischen Edelmetall. Für jeden Anteilschein Xetra-Gold wird im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere in Frankfurt genau ein Gramm Gold hinterlegt. Dieses können sich Anleger jederzeit auch ausgeben lassen.



Xetra-Gold-Anteile sind eine Mischung aus Gold-Papieren und dem physischen Edelmetall. Für jeden Anteilschein Xetra-Gold wird im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere in Frankfurt genau ein Gramm Gold hinterlegt. Dieses können sich Anleger jederzeit auch ausgeben lassen.Nach einer Haltefrist von 12 Monaten fällt auf Gewinne aus dem Verkauf von Anteilen keine Umsatzsteuer an . Xetra-Gold verwaltet nach eigenen Angaben aktuell ein Vermögen von 3,5 Milliarden Euro.

Gold kann im laufenden Jahr auf eine beeindruckende Kursentwicklung zurückblicken. Von etwa 1060 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) zu Jahresbeginn stieg der Goldpreis in der ersten Jahreshälfte um rund 25 Prozent an. Seit dem Brexit-Entscheid, der dem Edelmetall noch einmal einen Turbo verpasste, pendelt sich der Goldpreis bei einer Marke zwischen 1.300 und 1.350 Dollar ein.Hat das Edelmetall damit schon die Spitze gesehen – oder setzt sich die Rally fort? Nach Informationen der Deutschen Börse glauben Anleger offenbar an Letzteres: In Frankfurter Tresoren hat die Menge physischen Goldes, die dort für Xetra-Gold-Anteile hinterlegt werden muss, allein seit Mitte Juni um rund 10 Tonnen zugelegt. Mitte August lagern bereits 90,7 Tonnen Gold ein. Seit Jahresbeginn ist die Menge physischen Xetra-Golds damit um stolze 50 Prozent angewachsen.