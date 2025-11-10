Wenn Anleihen real verlieren, wird Gold zum Schutzschild für Vermögen – und zum Baustein moderner Multi-Asset-Strategien, so die Anlageexperten der Fürstlich Castell’schen Bank.

1-Kilogramm-Goldbarren im Wert von derzeit mehr als 102.000 Euro: Die Beimischung von Gold als realem Inflationsschutz schafft ein ausgewogenes, widerstandsfähiges Portfolio.

Die aktuelle Finanzlage wird maßgeblich von steigender Staatsverschuldung und angespannten Haushalten geprägt. Das stellt Finanzanlage-Investments insbesondere bei Zinstiteln vor Herausforderungen. In diesem Umfeld gewinnt vor allem Gold neben Aktien als realer Wert und Inflationsschutz in klassischen Multi-Asset-Portfolios stark an Bedeutung.

Herausforderungen durch steigende Staatsverschuldung

Weltweit wachsen die Staatsschulden bis auf wenige Ausnahmen, darunter die Schweiz, Norwegen und zahlreiche aufstrebende Länder, durch expansive Fiskalprogramme, steigende Sozialausgaben und höhere Verteidigungsausgaben auf Rekordniveaus. Der Fiskus versucht durch Schuldenaufnahme und das Ausgeben immer umfangreicherer Anleiheprogramme mit steigendem Druck Nachfrager der Schuldtitel zu finden.

Zudem sorgt eine lockere Geldpolitik für eine anschwellende Geldmenge und unterstützt damit den Staat indirekt bei der Finanzierung seiner Schulden. Die wachsende staatliche Belastung begrenzt die fiskalische Flexibilität der Staaten und erhöht die Unsicherheit für Anleiheinvestoren. Die Bonität vieler staatlicher Emittenten gerät mittlerweile unter Druck.

Im Zusammenspiel mit einer weiter grassierenden Inflation werden so reale Renditen geschmälert beziehungsweise sogar ins negative Terrain abgedrückt. Den Haltern klassischer Staatsanleihen droht somit ein kontinuierlicher realer Verlust bei ihren Anleiheinvestitionen. In einem Umfeld moderat steigender oder volatiler Inflation verlieren klassische Anleihen ihren sicheren Hafen-Status bei Finanzanlageinvestments – vielmehr stellt sich sicher ein realer Wertverlust über die Zeit ein. Für Anleger mit langfristigen Verpflichtungen wie Pensionskassen und Versicherungen wird die reine Ausrichtung auf (Staats-)Anleihen real risikoreicher.

Strategische Bedeutung von Gold im Multi-Asset-Portfolio

Eine Goldquote in Multi-Asset-Portfolios ist heute essenziell. Die Inflation in vielen Industrieländern ist weiter virulent und von den Notenbanken bei 2 Prozent und mehr geduldet, was den realen Wert der Zinsanlage schleichend in kurzer Zeit zersetzt. Zugleich steht ein Zinssenkungszyklus der US-Notenbank Fed im Raum, der nominale und reale Renditen weiter drückt.

Gold profitiert traditionell in solchen expansiven fiskal- und geldpolitischen beziehungsweise allgemein unsicheren Zeiten, bietet Schutz vor realer Geldentwertung und möglichen weiteren Inflationsanstiegen beziehungsweise vor Vertrauensverlust in Papierwährungen. Zudem korreliert Gold historisch negativ mit Anleihenrenditen, was es zu einem wertvollen Diversifikationsbaustein beim Anlegen macht. So stabilisiert Gold das Portfolio gerade in volatilen Zeiten mit Zins- und Inflationsrisiken.

Aktien als Wachstumstreiber, Gold als Inflationsschutz

Aktien liefern das Wachstumspotenzial im Portfolio, während es Anleihen oft an Inflationsschutz und realer Werterhaltung fehlt. Gold erweitert diese Struktur als realer Vermögenswert, der Kaufkraft schützt und in Krisenzeiten als sichere Währung und als Anker dient. Die Kombination aus Wachstum (Aktien), entschieden selektiven Anleihetiteln und realer Absicherung (Gold) schafft ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil, das vor allem für langfristige Investoren für ihren kontinuierlichen realen Vermögensaufbau entscheidend ist.

Eine Erhöhung der Goldquote zu Lasten von Renten ist deshalb sinnvoll, da Gold Inflationsrisiken mindert und gegenüber Anleihen, die bei Zinssteigerungen an Wert verlieren, stabilisierend wirkt. Die entsprechende Reduktion des Rentenanteils stärkt den realen Werterhalt und sorgt für ausreichende Liquidität und Stabilität.

Fazit: Multi-Asset-Fonds mit rund 10 Prozent Goldquote bietet Mehrwert

Ein Multi-Asset-Fonds mit gezielter substanzieller Goldquote von rund 10 Prozent bietet Investoren eine robuste Lösung für aktuelle Herausforderungen. Die Kombination aus Aktien als Wachstumsmotor, Gold als realem Inflationsschutz und einer stabilen Rentenquote schafft ein ausgewogenes, widerstandsfähiges Portfolio.

Die von der Fürstlich Castell’schen Bank beratenen Castell Fonds profitieren von langjähriger Erfahrung im Management realer Werte und verfolgen eine pragmatische, zukunftsorientierte Allokation, die langfristig Erträge sichert. In einer Welt steigender Staatsverschuldung und komplexer Inflationsdynamiken ist Gold kein Luxus, sondern ein unverzichtbarer Baustein für nachhaltigen Anlageerfolg und Vermögensaufbau.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.