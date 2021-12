Bloomberg L.P. 20.02.2017 Lesedauer: 3 Minuten

Edelmetall-Investments Goldpreis trotzt der ökonomischen Theorie

Was für Gold in der Praxis funktioniert, funktioniert selten in der Theorie: Die vergangenen drei US-Zinserhöhungen hätten sich bei sonst gleichen Bedingungen negativ auf das Edelmetall auswirken sollen, doch der Preis zog in den folgenden Monaten an.