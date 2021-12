Edelmetall-Investments Warum sich Gold-Sparen langfristig lohnt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

„Seit dem 15. August 1971 – dem Beginn der neuen monetären Zeitrechnung – beläuft sich die annualisierte Steigerungsrate des Goldpreises in US-Dollar auf 8 Prozent“, rechnen Ronald-Peter Stöferle und Mark Valek vor. „Die reale Aufwertung der ‚Währung‘ Gold gegenüber dem US-Dollar beträgt im Schnitt 4,5 Prozent pro Jahr.“

„Dass sich die Korrektur der Jahre 2013 bis 2015 im langfristigen Kontext relativiert, lässt sich anhand der jährlichen Durchschnittspreise erkennen“, so die beiden Goldexperten vom Vermögensverwalter Incrementum aus Liechtenstein in ihrer aktuellen Studie „In Gold we Trust“ weiter.

