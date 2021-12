Redaktion 19.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

Edelmetalle als Geldanlage Gold als Investment boomt

Gold gilt als Krisenwährung in turbulenten Zeiten – mit dieser Erwartung haben Anleger in den vergangenen Jahren aber viel Geld verloren. Doch nun steigen Spekulanten ein und der Preis steigt. Was steckt dahinter?