Investitionen in Edelmetalle Wie sich BlackRock jetzt bei Goldaktien positioniert

Warum in Gold investieren? Für Gold als Vermögensanlage gibt es zahlreiche gute Gründe. Der wichtigste: Gold ist eine eigenständige Anlageklasse, die sich hervorragend zur Diversifizierung einer Reihe von Marktrisiken eignet. Dies ist entscheidend in einer Zeit mit Turbulenzen im weltweiten Bankensystem, rückläufigem globalem Wirtschaftswachstum, hohen Inflationsraten und erhöhten geopolitischen Risiken. Gold weist nur eine geringe Korrelation mit den Aktienmärkten auf und entwickelt sich bei Marktkorrekturen tendenziell überdurchschnittlich. So gab es seit 1988 acht Jahre, in denen der MSCI ACWI TR Index um mehr als 5 Prozent fiel. In diesen Jahren lieferte Gold eine durchschnittliche Rendite von 3,6 Prozent (auf US-Dollarbasis). Sollten Aktien weltweit fallen oder große Volkswirtschaften in eine Rezession abgleiten, ist zu erwarten, dass Gold eine stabile Performance aufweist.

Grafik 1: Wahrscheinlichkeit der angegebenen Zinsspannen nach der Fed-Sitzung im Juni 2023

Quelle: CME FedWatch Tool, Stand: 17. Februar 2023 2023

Was treibt den Goldpreis an?

Den größten Einfluss auf den Goldpreis hatten in den letzten Jahren der US-Dollar und die Realzinsen, die beide in der Vergangenheit eine stark inverse Korrelation zum Edelmetall aufwiesen. Interessanterweise brach Gold 2022 trotz steigender Realrenditen aus dieser Korrelation aus und entwickelte sich erstaunlich robust. Dies stimmt uns zuversichtlich, dass sich das gelbe Edelmetall selbst bei weiteren Zinserhöhungen in nächster Zeit gut behaupten kann. Hinzu kommt, dass der US-Dollar nach wie vor eine sehr enge inverse Korrelation mit Gold aufweist. Und da die Ökonomen für die kommenden Jahre eine anhaltend schwache Konjunktur prognostizieren, könnte das der entscheidende Faktor sein, der den Goldpreis weiter nach oben treibt.

Grafik 2: Die umgekehrte Beziehung zwischen Gold und Realzinsen (invertiert dargestellt)

Quelle: DataStream , Stand: 1. März 2023

Wie groß ist die Nachfrage zu Anlagezwecken?

Die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall zu Anlagezwecken ist ungebrochen und stützt den Preis. Nach Angaben des Weltgoldrats stiegen die Goldkäufe 2022 um 18 Prozent auf den höchsten Stand seit 2011. Obwohl die Nachfrage nach Gold-ETFs im vergangenen Jahr leicht rückläufig war, bleiben die insgesamt in ETFs gehaltenen Bestände mit rund 100 Millionen Unzen auf einem hohen Niveau. Wichtiger ist aber, dass die Zentralbanken ihre Käufe im Vergleich zum Vorjahr um 150 Prozent auf ein Rekordhoch ausgeweitet haben. Sie schätzen Gold unverändert als Wertspeicher und zur Diversifizierung neben Vermögenswerten wie US-Staatsanleihen und US-Dollar. Zudem könnte die Wiederöffnung Chinas die Nachfrage aus der Schmuckindustrie und dem Technologiesektor weiter ankurbeln.

Was spricht für Goldaktien?

Die zentralen Argumente für Goldaktien anstelle von physischem Gold sind unseres Erachtens ihr Beta zum Goldpreis und ihr Wertpotenzial. Goldaktien weisen traditionell eine starke Korrelation zum Goldpreis auf – mit steigender Tendenz. Bei einem aktuellen Beta von etwa 2 sollten sich Goldaktien also besser entwickeln, sofern das Edelmetall seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Die Bewertungen von Goldaktien erscheinen im langjährigen Vergleich attraktiv: Mit einem EV/EBITDA von etwa 4,7 liegen sie rund eine Standardabweichung unter ihrem langjährigen Durchschnitt. In einem positiven Preisumfeld würden wir erwarten, dass sie sich wieder ihrem Durchschnittswert annähern.

Wie wirkt sich die Kosteninflation aus?

Das größte Risiko für die Wertentwicklung von Goldaktien geht unseres Erachtens von der anhaltenden Kosteninflation aus. Sie könnte die Gewinnmargen der Bergbauunternehmen schmälern und es ihnen erschweren, einen freien Cashflow zu generieren. Dividendenkürzungen und magerere Aktionärsrenditen als in den letzten Jahren könnten die Folge sein. Dennoch prognostizieren wir nach wie vor hohe Dividendenrenditen von um die 3 Prozent – also das Doppelte verglichen mit den vergangenen zehn Jahren.

Wie sind unsere aktiven Goldaktienfonds positioniert und wie steuern wir das Risiko?

Das Vermögen unserer Fonds ist weiterhin größtenteils in Goldaktien investiert mit einem geringen Anteil an anderen Edelmetallaktien, vor allem Silber. Für Silber sehen wir nicht nur ein ähnlich positives Wirtschaftsumfeld wie für Gold, sondern auch eine starke physische Nachfrage. Der Grund ist der steigende Bedarf aus der Solarindustrie, angefacht durch die Energiewende. Um das Risiko zu steuern, engagieren wir uns bei Produzenten unterschiedlicher Größe, bei Royalty-Unternehmen und Vorproduzenten, die durch die Erkundung neuer Vorkommen an Wert gewinnen können. Der Fonds ist in einer breiten Palette von Unternehmen in einer Vielzahl von Ländern und Regionen investiert, die unterschiedliche Merkmale aufweisen, wie zum Beispiel Wachstum, Substanz und Cashflow-Generierung. Wir richten uns auf Qualität aus und investieren in Unternehmen mit stabilen Fundamentaldaten, die besser in der Lage sind, das aktuelle, von einer höheren Inflation bestimmte Umfeld zu meistern.

Grafik 3: BGF World Gold aufgeschlüsselt nach Unternehmenstypen

Quelle: BlackRock , Stand: 28. Februar 2023

