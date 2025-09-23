Während Anleger auf Gold und Silber setzen, erlebt Platin eine Aufholjagd. Neue Marktdynamiken entstehen. Der Ausgang ist ungewiss.

Während Gold bei Anlegern beliebt ist, zeigt Platin die beste Edelmetall-Performance 2025.

Platin hat 2025 bisher alle anderen Edelmetalle hinter sich gelassen. Mit einem Plus von 52 Prozent liegt das Metall deutlich vor Gold (+38 Prozent) und Silber (+44 Prozent). Das zweite Quartal brachte sogar einen Zuwachs von 37 Prozent in drei Monaten – die größte Wertsteigerung seit 1986. Was treibt diese Rally an, und wie nachhaltig ist sie?

Geopolitik als Beschleuniger

Präsident Trumps „Liberation Day“ am 2. April löste die Rally aus. Die Ankündigung umfangreicher Zölle versetzte die Märkte in Aufruhr. Obwohl Platin letztendlich größtenteils ausgenommen wurde, stiegen die Platinleasingsätze – die Zinssätze für das Ausleihen von Platin an Händler und Verarbeiter – von normalerweise 1 bis 3 Prozent auf 6 bis 16 Prozent, wie der aktuelle Quartalsbericht des World Platinum Investment Council (WPIC) zeigt. Diese hohen Leihkosten signalisieren akute Metallknappheit.

China nutzte die Situation und steigerte seine Platinimporte um 26 Prozent. Chinesische Juweliere wechselten von Gold zu Platin, da der Preisabstand zu Gold im April 2.450 US-Dollar erreichte.

Strukturelle Knappheit trifft auf robuste Nachfrage

Fundamentale Faktoren stützen die Rally. Laut WPIC leidet Platin seit zweieinhalb Jahren unter chronischen Defiziten. 2025 werden 850.000 Unzen fehlen, nach einem Defizit von 968.000 Unzen im Vorjahr. Die oberirdischen Bestände – das sofort verfügbare Metall – schrumpften seit 2022 um 46 Prozent.

Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Platin geht oft weit auseinander. | Bildquelle: SFA Oxford, Metals Focus

Das Angebot bricht weg. Südafrikas Produktion, die 80 Prozent des Weltangebots ausmacht, fällt auf das niedrigste Niveau seit 25 Jahren. Nordamerika reduziert die Förderung um 26 Prozent. Die WPIC-Daten zeigen zudem, dass Recycling nicht in der Lage ist, diesen Ausfall zu kompensieren.

Die Nachfrage bleibt hingegen stabil. Die Industrie benötigt Platin: 38 Prozent fließen in Autokatalysatoren, 24 Prozent in andere industrielle Anwendungen von Chemiekatalysatoren bis zu Brennstoffzellen. Diese industrielle Verankerung schafft eine konstante Nachfragebasis.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Gold, Silber, Platin: Verschiedene Welten

Die drei Edelmetalle erfüllen unterschiedliche Funktionen. Gold dient primär der Wertaufbewahrung – 90 Prozent fließen in Schmuck und Investments, nur 10 Prozent in die Industrie. Silber fungiert als Industriemetall: 60 Prozent der Nachfrage stammt aus Elektronik, Photovoltaik und technischen Anwendungen.

Platin steht zwischen beiden Welten. Als Industriemetall besitzt es eine starke industrielle Basis, mit 28 Prozent Schmuckanteil aber auch einen bedeutenden Luxusmarkt. Diese Doppelrolle macht es weniger volatil als Gold, aber beweglicher als reine Industriemetalle.

Platin wird noch immer mit einem Abschlag zu Gold gehandelt, obwohl es seltener und industriell unverzichtbarer ist. Der Markt korrigiert dieses Missverhältnis derzeit.

Risiken der Rally

Die Rally könnte sich als vorübergehend erweisen. Viele Preistreiber sind reversibel: Normalisiert sich die südafrikanische Produktion oder steigt das Recycling, entspannt sich die Angebotslage. Der Preisunterschied zu Gold hat Grenzen – holt Platin auf oder korrigiert Gold, verschwindet dieser Effekt.

Die Elektromobilität bleibt ein struktureller Dämpfer. Mehr reine E-Autos bedeuten weniger Katalysatornachfrage. Der Wasserstoffsektor als Wachstumstreiber hängt von Subventionen und politischen Prioritäten ab – verzögerte Budgets verschieben die Nachfrage um Quartale.

Aufholjagd mit Substanz

Platin hat seine Rolle als nachrangiges Edelmetall vorerst abgelegt. Die Rally basiert auf geopolitischen Zufällen und struktureller Knappheit. Während Gold von Unsicherheit profitiert und Silber von der Energiewende, punktet Platin mit Knappheit bei stabiler Nachfrage.

Die Nachhaltigkeit der Rally hängt von drei Faktoren ab: der südafrikanischen Förderung, den chinesischen Käufen und den ETF-Zuflüssen.