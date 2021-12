Edhec-Studie: Institutionelle mögen Umweltschutz

Das geht aus einer aktuellen Studie der französischen Business School Edhec hervor, an der 79 europäische institutionelle Investoren teilnahmen.Als wichtigstes Teilthema ermittelten die Franzosen den Klimawandel. 81,5 Prozent der Befragten gehen bei ihren grünen Anlagen auf dieses Thema ein. Es folgen Wasserversorgung und –reinigung mit knapp 70 Prozent und der Kampf gegen Umweltverschmutzung mit knapp 60 Prozent.Das größte Hindernis für mehr grünes Engagement ist laut Umfrage, dass es noch immer keine saubere, zuverlässige Definition für den Begriff „grünes Investment” gibt. Jeder zweite Befragte bemängelt das.Das Gesamtwerk mit dem Titel “Adoption of Green Investing by Institutional Investors: A European Survey” können Sie hier herunterladen.