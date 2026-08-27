Alain Krief steigt zum Global CIO und Vorstandsmitglied bei Edmond de Rothschild AM auf. Außerdem hat das Unternehmen einen neuen Co-Leiter Aktien und Senior-Portfoliomanager.

Als Investmentchef Edmond de Rothschild AM befördert Alain Krief in den Vorstand

Alain Krief ist seit dem 24. August Global Chief Investment Officer von Edmond de Rothschild Asset Management. Krief arbeitet in Paris und berichtet an Christophe Caspar, Global CEO von Edmond de Rothschild Asset Management.

Krief verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Staats- und Unternehmensanleihen. 2019 ernannte ihn Edmond de Rothschild AM zum Global Head of Fixed Income, sodass Krief für ein Team von 15 Mitarbeitern sowie ein Vermögen von 12 Milliarden Euro verantwortlich.

Expertise bei großen Asset Managern gesammelt

Zwischen 2012 und 2019 hatte Krief bereits eine vergleichbare Aufgabe bei Oddo BHF Asset Management. Zuvor war Krief unter anderem auch Global Head of Credit bei BNP Paribas Asset Management.

Caspar erklärt zu Kriefs Beförderung: „Seine Führungsqualitäten und seine solide Erfolgsbilanz im Anlagebereich machen ihn zur offensichtlichen Wahl für diese Position.“

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Zum sogenannten Liquid-Investment-Team von Edmond de Rothschild AM gehören 82 Experten, die festverzinsliche Wertpapiere (Unternehmens- und Staatsanleihen), börsennotierte Aktien sowie Multi-Asset- und Overlay-Strategien abdecken. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von insgesamt über 60 Milliarden Euro in Investmentfonds und institutionellen Mandate.

Zudem holt Edmond de Rothschild AM Charles Lilford als Co-Leiter Aktien und

Senior-Portfoliomanager für die Big-Data-Strategie. Lilford soll ebenfalls von Paris aus arbeiten und an Krief berichten. Zuvor war Lilford zehn Jahre lang bei Blackrock im Themenfonds-Management beschäftgit. Außerdem hat Lilford Erfahrung als Private-Equity- und Infrastruktur-Investmentmanager.

Den 2015 gestarteten Big-Data-Fonds sieht Edmond de Rothschild AM als eine Flaggschiff-Strategie mit einem verwalteten Vermögen von 3,4 Milliarden Euro. Der Fonds wurde 2015 aufgelegt.

„Charles’ beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Bottom-up-Aktienauswahl, seine anerkannte Expertise im thematischen Investieren und sein Investmentansatz, der von hoher Überzeugung geprägt ist; werden unserer Big-Data-Strategie zugutekommen, unser Aktiengeschäft weiter stärken und für unsere Kunden von unschätzbarem Wert sein“, so Caspar.

Das Unternehmen verwaltet nach eigenen angaben rund 212 Milliarden Euro für seine Kunden.