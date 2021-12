Edmond de Rothschild Asset Management Jetzt kommt es auf die Konjunktur an

Ähnlich hohe Kursverluste in so vielen Märkten haben wir seit Jahrzehnten nicht gesehen. Tatsächlich blieb 2018 kein Aktien- und kein Rentenmarkt verschont, nicht einmal die in US-Dollar notierte Unze Gold konnte das Jahr mit Gewinnen abschließen. Der Bitcoin büßte fast 75 Prozent seines Wertes ein. Zwar kühlte sich die Konjunktur vor allem in China und Europa deutlicher ab als von den Märkten erwartet. Auch war die politische Unsicherheit besonders groß: wachsender Protektionismus in den USA, Brexit, die italienische Haushaltssaga, politische Unruhen in Frankreich und Entwicklungen im Nahen Osten. Doch auch all diese Faktoren zusammengenommen können die Verluste kaum erklären.

Einige Beobachter verweisen auf eine drohende Rezession, die sie an der allmählichen Inversion der US-Zinskurve ablesen. Wir können uns dieser Einschätzung jedoch nicht anschließen. Für die aktuelle Lage sind vor allem die Zentralbanken verantwortlich, die dem Markt deutlich weniger Liquidität zuführen. Rückblickend haben Anleger diese Entwicklung klar unterschätzt. Die ultralockere Geldpolitik hat zu exzessiven Bewertungen beigetragen.

Die anschließende Kehrtwende der großen Zentralbanken hatte schwere Konsequenzen. Die US-Notenbank (Fed) hat ihre Bilanz verkürzt, die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of Japan haben zumindest das Tempo ihrer Bilanzverlängerung gedrosselt. Dreimonatige US-Staatsanleihen werden inzwischen mit attraktiven 2,33 Prozent verzinst. Die Spielregeln haben sich also geändert, die USA sind heute das einzige Industrieland, in dem Anleger eine angemessene Rendite auf risikofreie Vermögenswerte erhalten. All dies bedeutet, dass den Zentralbanken in diesem Jahr eine entscheidende Rolle zukommt.

2019 kommt es wieder auf Fundamentaldaten an

Die Zentralbanken haben den größten Teil ihrer Liquiditätskürzungen bereits 2018 abgeschlossen, weitere Kürzungen in diesem Jahr sollten daher deutlich kleiner ausfallen. Außerdem erwarten wir erneut steigende Zinsen in den USA. Da sich die Fed jedoch neuerdings ihre Optionen offenhält, sind steigende Renditen auf risikofreie Aktiva jetzt nicht mehr so sicher wie zuvor. Eine Lockerung der Finanzkonditionen ist unwahrscheinlich, massive negative Auswirkungen auf die Kursentwicklung wie im Jahr 2018 erwarten wir jedoch genauso wenig. Der Konjunkturausblick ist noch immer positiv und das wirtschaftliche Umfeld sieht wieder etwas rosiger aus. Eine Rezession schließen wir daher aus und ziehen uns nicht vom Markt zurück. Insbesondere an unseren Aktienpositionen halten wir fest. Seit dem vierten Quartal 2018 tobt ein Sturm und es ist schwer vorherzusehen, wann sich die Lage wieder beruhigt. Doch zweifellos kann sich der Markt nicht auf unbegrenzte Zeit von den Fundamentaldaten abkoppeln. Deshalb brauchen wir einfach Geduld.

Wir bevorzugen Aktien