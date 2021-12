Edmond de Rothschild Asset Management mit neuem China-Aktienchef

Xing Hu wird Leiter Aktien China bei EDRAM. In dieser Funktion soll er das Fondsmanagement des EdR China und des EdR Mainland China verantworten.Der 40-Jährige wird in Hongkong ansässig sein und an Thomas Gerhardt, den Leiter des 12-köpfigen Teams globale Schwellenmärkte & Sachwerte berichten.Hu kommt von Manulife Teda Asset Management in Peking, wo er seit 2008 als Leiter des Bereichs Global Investment arbeitete. Davor war er in Frankreich bei Atlas Gestion, der französischen Tochter der Salomon Oppenheim Group tätig.