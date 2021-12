Edmond de Rothschild erweitert Kundenservice-Team

Johannes Berghoff (36) wird ab sofort bei Edmond de Rothschild Asset Management dem Kundenservice-Team angehören. Von Paris aus soll er internationale und insbesondere deutschsprachige Vertriebspartner und Kunden betreuen. Unterstützen wird er damit die Arbeit des Vertriebsteams der jüngst erst eröffneten Filiale in Frankfurt Berghoff hat einen MBA der Universität Paris Dauphine und von der UQAM in Montreal, Kanada. Seine Karriere begann er in Deutschland und wechselt 2003 zur BNP Paribas als Finanzanalyst nach Frankreich, um dort unter anderem an der Entwicklung und Vermarktung von Finanz-Reporting-Lösungen mitzuwirken.