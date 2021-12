Edmond de Rothschild erweitert Schwellenländerteam

Das Duzend ist voll: Gegham Ananyan (39) lässt die Zahl der Fondsmanager im Schwellenländerteam von Edmond de Rothschild Asset Management auf zwölf steigen. Im Team wird er für Osteuropa zuständig sein. Er berichtet an Thomas Gerhardt und wird in Frankfurt ansässig sein.Ananyan kommt von Valartis Asset Managment, wo er Fondsmanager des Valartis Eastern European Equities Fonds (WKN: 658636) war. Zuvor war er von 2005 bis 2008 Fondsmanager und Leiter für osteuropäische Aktien bei Warburg Invest. Zu seinen weiteren Karrierestationen gehören Tätigkeiten bei IBM Business Consulting Services und der armenischen Zentralbank. Ananyan hat einen Abschluss in Statistik, Finanz- und Kreditwirtschaft.Edmond de Rothschild plant bereits die nächste Einstellung für das Emerging-Markets-Team im Januar.