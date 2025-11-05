Der Asset Manager Edmond de Rothschild startet einen Aktienfonds, der gezielt in Unternehmen investiert, die Europa strategisch stärken sollen. Vier Themenfelder stehen im Fokus.

EU-Souveränität im Fokus Edmond de Rothschild legt Europa-Aktienfonds mit „Mission“ auf

Die EU-Flagge vor verglasten Gebäuden: Der neue Europa-Aktienfonds soll die EU-Souveränität stärken.

„Europa zeigt zunehmend den Willen, seine Wettbewerbsfähigkeit aktiv zu gestalten“

Edmond de Rothschild Asset Management bringt einen neuen Europa-Aktienfonds auf den Markt. Der EdR Sicav Mission Europa investiert in Unternehmen, die zur strategischen Stärkung der Europäischen Union beitragen. Der Fonds orientiert sich an den Empfehlungen des Draghi-Berichts vom September 2024.

Das Portfolio umfasst rund 50 Titel und streut über Sektoren und Regionen innerhalb der EU. Mindestens 30 Prozent des Fondsvolumens entfallen auf den Verteidigungssektor. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial.

Vier Themenfelder im Fokus

Der Fonds konzentriert sich auf vier Bereiche: Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Finanzierung. Im Bereich Sicherheit setzt der Fonds auf europäische Verteidigungsunternehmen und Akteure in strategisch wichtigen Lieferketten.

Beim Thema Wettbewerbsfähigkeit stehen Unternehmen im Fokus, die von Maßnahmen der EU zur Stärkung der industriellen Basis, zur Senkung der Energiekosten und zur Energiesicherheit profitieren.

Im Innovationsbereich investiert der Fonds in Unternehmen, die durch Forschung und Entwicklung technologischer Lösungen oder durch berufliche Fortbildung die Produktivität vorantreiben. Der vierte Bereich umfasst europäische Finanzinstitute, die von der Kapitalmarktunion, der Bankenunion und einem erleichterten Zugang zu Kapitalmärkten profitieren.

Zwei Manager verantwortlich

Anthony Penel und Caroline Gauthier verantworten die Strategie. Penel ist European Equity Manager, Gauthier Co-Head of Equity Management bei Edmond de Rothschild Asset Management. Sie greifen auf die Expertise der europäischen Aktienplattform des Hauses zurück, die aus sechs Fondsmanagern besteht.

Der Fonds ist in Frankreich, Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, Spanien, Zypern, Griechenland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. In Italien steht er ausschließlich professionellen Anlegern zur Verfügung.

Edmond de Rothschild Asset Management verwaltet ein Vermögen von 107 Milliarden Euro, davon rund 10 Milliarden Euro in Aktienfonds.