Edouard Carmignac im Interview „Wir können uns eine langfristig schlechte Performance schlicht nicht leisten“

DAS INVESTMENT: Herr Carmignac, was bedeutet ihr Motto „Skin in the Game“?

Edouard Carmignac: Es ist ein Unterschied, ob man seinen Job gut macht oder ob man mehr als nur seinen Job macht, indem man sich selbst umfassend einbringt.

Wir bei Carmignac investieren voll und ganz in unsere Arbeit. Wenn ich von Investieren spreche, meine ich natürlich die aufgewendete Zeit und die Ressourcen, verweise an dieser Stelle jedoch auch auf unser eigenes Geld. Wir verfügen über ein beträchtliches Eigenkapital von über 2 Milliarden Euro und investieren es größtenteils in dieselben Fonds, in die auch das Geld unserer Kunden investiert wird. Dieses Vorgehen ist in unserer Branche ziemlich einzigartig.

Das von uns praktizierte „Skin in the Game“ bedeutet, dass wir dieselben Ziele verfolgen und dieselben Risiken eingehen wie unsere Kunden. Denn voll und ganz investiert zu sein, auch finanziell an der Seite unserer Kunden, ist der bestmögliche Garant für eine einzigartige Angleichung unserer beider Interessen.

Warum ist das für Carmignac so wichtig?

Carmignac: Es zeigt, dass wir zu unserem Handeln, unseren Produkten, unseren Teams und unseren Überzeugungen stehen. Wir machen dann Gewinn, wenn unsere Kunden Gewinn machen. Wenn wir Rückschläge erleiden, dann gemeinsam, auch wenn das Ziel natürlich darin besteht, gemeinsam erfolgreich zu sein. Die Entscheidung, unsere Eigenmittel in unsere Fonds zu investieren, wurde schon bei der Unternehmensgründung getroffen. Es schien uns der beste Beleg für unser Engagement an der Seite unserer Kunden zu sein. Wir können uns eine langfristig schlechte Performance schlicht nicht leisten.

Inwiefern unterscheidet sich ihre Strategie von anderen Vermögensverwaltern?

Carmignac: Mir sind keine anderen Akteure bekannt, die ihr eigenes Kapital, noch dazu in einem solchen Umfang, in ihre Produkte investieren.

Unserer Ansicht nach ist dies jedoch die beste Methode, unsere Interessen mit denen unserer Kunden in Einklang zu bringen.

Selbst über das Unternehmen hinaus betrifft die Angleichung der Interessen die Mitarbeiter von Carmignac: 70 Prozent von ihnen sind am Kapital des Unternehmens beteiligt. Somit hat die Mehrzahl der Mitarbeiter ein direktes Interesse daran, dass sich unsere Fonds gut entwickeln. Letztlich lässt sich so das Interesse von Kunden an einer unabhängigen Verwaltungsgesellschaft nachvollziehen, der sie ihr Sparvermögen anvertrauen können.

Warum ist Unabhängigkeit aus Ihrer Sicht so wichtig?

Carmignac: Unabhängigkeit nur um der Unabhängigkeit willen ist wenig sinnvoll. Sie ist nur dann sinnvoll, wenn sie von Überzeugungen, Langfristigkeit und Innovation gestützt wird. Eine börsennotierte Verwaltungsgesellschaft oder Tochtergesellschaft eines großen Konzerns muss quartalsweise ihre Ergebnisse veröffentlichen. Dies kann sie dazu verleiten, kurzfristige Entscheidungen zulasten der langfristigen Perspektive treffen. Bei uns ist das nicht der Fall. Wir haben Zeit und können langfristig investieren, wenn wir es für richtig halten. Auf diese Weise finanzieren wir die Innovationen, an die wir glauben.

Bevor wir neue Anlagelösungen auf den Markt bringen, entwickeln und testen wir sie mit unserem eigenen Kapital. Sie werden erst dann an unsere Kunden vertrieben, wenn ihre Tragfähigkeit und finanzielle Relevanz belegt wurde. Ebenso können wir vom Konsens abweichen, uns von kurzfristigen Wahrheiten und dem Druck der allgemeinen Sichtweise abwenden, wenn wir aufgrund unserer Arbeit und unseres Research zu der Überzeugung gelangt sind, dass dies das Richtige für unsere Kunden und somit auch für uns ist. Diese Freiheit und Unabhängigkeit stehen im Mittelpunkt unserer Unternehmenskultur und wir gehen ihnen ausschließlich im Interesse unserer Kunden nach.

