Anleger-Brief von Edouard Carmignac „Eine eindrucksvolle Beschleunigung der technologischen Entwicklung, wie sie die Menschheit noch nie erlebt hat“

Edouard Carmignac, Vorsitzender und Chief Investment Officer (CIO) des von ihm 1989 gegründeten Unternehmens Carmignac: „Wer die treibenden Kräfte unserer Zeit genau analysiert, gewinnt eine positivere Sicht auf die Zukunft.“

„Optimismus ist Pflicht“, schrieb der Philosoph Karl Popper. Diese Sichtweise soll bewirken, sich der Zukunft gegenüber zu öffnen, und erinnert uns zugleich an unsere gemeinsame Verantwortung, dies durch unsere eigenen Handlungen zu fördern. Anstatt Schlechtes zu erwarten, sollten wir eher auf eine bessere Welt hinarbeiten.

Wir als Anleger stehen einem Szenario der Unsicherheiten und Ängste gegenüber: Denn die „Blase“ der künstlichen Intelligenz könnte schon bald platzen, Wladimir Putins resilientes Regime werde sehr wahrscheinlich den Sieg gegenüber der Ukraine davontragen und China sehe Taiwan als sein Eigentum an ...

Eine tiefgreifende Analyse der verschiedenen wirkenden Kräfte bieten jedoch eine positivere Sicht auf die Zukunft:

Erweiterte Intelligenz – oftmals falsch als „künstlich“ bezeichnet – wird eine eindrucksvolle Beschleunigung der technologischen Entwicklung einleiten, wie sie die Menschheit noch nie erlebt hat. Die KI, oder wie zuvor erklärt EI, wird sowohl die Produktivität als auch die Kreativität steigern und somit zu einem leistungsstarken Motor für Entdeckungen in zahlreichen Bereichen werden, von der Physik bis hin zur Biotechnologie und der Erzeugung erneuerbarer Energien.

– oftmals falsch als „künstlich“ bezeichnet – wird eine eindrucksvolle Beschleunigung der technologischen Entwicklung einleiten, wie sie die Menschheit noch nie erlebt hat. Die KI, oder wie zuvor erklärt EI, wird sowohl die Produktivität als auch die Kreativität steigern und somit zu einem leistungsstarken Motor für Entdeckungen in zahlreichen Bereichen werden, von der Physik bis hin zur Biotechnologie und der Erzeugung erneuerbarer Energien. Der Sturz korrupter autoritärer Regime , die zahlreiche Ressourcen zugunsten ihrer Führer veruntreuen und Umstürze über ihre Grenzen hinweg finanzieren. Wie auch in Venezuela haben die Staatsführer im Iran nahezu fünfzig Jahre lang die Kontrolle über die Ölressourcen des Landes ausgeübt und damit für erhebliche Instabilität im Nahen Osten gesorgt. All dies geschah unter massiver Unterdrückung der eigenen Bevölkerung. Ein gleichzeitiger Sturz beider Regime könnte zu einem starken Einbruch der Öl- und Gaspreise führen und Putins Einfluss deutlich schwächen.

, die zahlreiche Ressourcen zugunsten ihrer Führer veruntreuen und Umstürze über ihre Grenzen hinweg finanzieren. Wie auch in Venezuela haben die Staatsführer im Iran nahezu fünfzig Jahre lang die Kontrolle über die Ölressourcen des Landes ausgeübt und damit für erhebliche Instabilität im Nahen Osten gesorgt. All dies geschah unter massiver Unterdrückung der eigenen Bevölkerung. Ein gleichzeitiger Sturz beider Regime könnte zu einem starken Einbruch der Öl- und Gaspreise führen und Putins Einfluss deutlich schwächen. Die unvermeidliche Entwicklung des chinesischen Modells. Nachdem China seinen Markt durch eine Vielzahl protektionistischer Maßnahmen schwer zugänglich gemacht und ihn aufgrund der geringen Kaufkraft seiner Mittelschicht seiner Tiefe beraubt hatte, startete es eine Kampagne zur Eroberung ausländischer Märkte in alle Richtungen. Diese räuberische Politik ist aussichtslos. Nachdem sie erhebliche Zollerhöhungen hinnehmen mussten, die ihnen den Zugang zum amerikanischen Markt erschweren, und sich auf die südamerikanischen Märkte gestürzt haben, deren Zugang ihnen nun durch die Trump-Regierung erschwert wird, stürmen chinesische Unternehmen den europäischen Markt, wo unsere Behörden, die oft nur spät reagieren, nun beginnen, ihre Arbeit zu tun. Die absehbare Schwächung des russischen Marktes dürfte die chinesische Regierung dazu veranlassen, ihre Binnennachfrage anzukurbeln – was ohne eine erhebliche politische Liberalisierung nicht möglich sein dürfte.

Bin ich da übermäßig optimistisch? Vielleicht. War ich im April zu optimistisch, als ich die Auswirkungen der „Milei-Welle“ auf die Neubewertung von Vermögenswerten aus Südamerika vorhersah? Oder im Juli, als ich die Auswirkungen der Schwächung des iranischen Mullah-Regimes auf den Nahen Osten vorhersagte?

Auch wenn die aktuellen Schlagzeilen beunruhigen, könnten die Aussichten für die Zukunft gut sein. Mit dieser optimistischen Sichtweise wünsche Ihnen alles Beste für das bevorstehende Jahr,

Edouard Carmignac

Die hier dargestellten Informationen dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Diese stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Die in dieser Website enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden.