Es gibt Anzeichen für geopolitische Entspannung und Chancen an den Kapitalmärkten, so der Chef des Asset Managers Carmignac in seinem vierteljährlichen Brief.

Brief von Edouard Carmignac Der Nahe Osten am Wendepunkt – mit Folgen für Öl, Inflation und Anlagestrategien

Wie so oft kann eine aufmerksame Lektüre der Geschichte helfen, Entwicklungen vorauszuahnen. So alarmierend und schmerzhaft es auch klingen mag; es gibt einen hoffnungsvollen Silberstreif am Horizont der Konflikteskalation im Nahen Osten.

Iran – Kulturmacht mit geopolitischem Ehrgeiz

Der Iran selbst ist Gegenstand eines großen Missverständnisses. Auch wenn sich viele Iraner nicht mehr als „ausschließlich“ persisch betrachten, sind sie keine Araber. Bereits 500 Jahre v. Chr. beherrschte Dareios den Nahen Osten, nicht nur mit seinen Armeen, sondern auch mit einer brillanten Zivilisation, wovon die Überreste von Persepolis zeugen. Die Rückschläge, die Persien im Laufe der Jahrhunderte im Zusammenleben mit seinen Nachbarn, insbesondere den Türken, hinnehmen musste, haben seine kulturelle Verfeinerung und seine wissenschaftlichen Fähigkeiten nicht beeinträchtigt, wie seine Fortschritte in der Kernenergie oder die Entwicklung furchterregender Drohnen zeigen.

Radikaler Islamismus als geopolitisches Werkzeug

Der Ehrgeiz, die arabische Welt zu kontrollieren und sogar zu dominieren, ist jedoch ungebrochen. Und der Einsatz des radikalen Islamismus hat sich als eine mächtige Waffe erwiesen. Seine Wirksamkeit wurde durch zwei wichtige Faktoren verstärkt. Erstens, die Existenz Israels als idealer Sündenbock. Zweitens durch die tiefgreifenden Probleme, die durch die unselige Sykes-Picot-Linie von 1916 entstanden sind, die den größten Teil der Ölressourcen des Nahen Ostens von den bevölkerungsreichsten Regionen abzweigt.

In dieser Hinsicht war der schockierende Überfall der Hamas am 7. Oktober kein Zufall. Ein Plan zur Unterstützung der Gründung eines palästinensischen Staates, der hauptsächlich von Saudi-Arabien finanziert wird, wurde gerade bekannt gegeben. Wenn die israelische Gegenoffensive, die durch amerikanische Luftangriffe unterstützt wird, dem iranischen Regime nicht den Garaus macht, so dürfte sie zumindest die Entwicklung einer Atomwaffe verzögern und vor allem den Iran von einer weiteren Destabilisierung des Nahen Ostens abhalten. Wunschdenken unsererseits? Der Plan Saudi-Arabiens, einen palästinensischen Staat zu gründen, könnte wiederbelebt werden.

Geopolitik trifft Kapitalmarkt – was Anleger wissen sollten

Und was ist mit den Märkten? Die Beschwichtigungspolitik im Nahen Osten führt zu einer Verringerung der Prämie für risikobehaftete Vermögenswerte und, was nicht überrascht, auch für Öl. Diese Entwicklung ist besonders günstig für Europa, dessen Wachstumsaussichten sich durch das kürzlich von Friedrich Merz eingeleitete umfangreiche deutsche Konjunkturprogramm weiter verbessert haben. Der Rückgang des Ölpreises, der mit einer deutlichen Abschwächung des weltweiten Inflationsdrucks einhergeht, veranlasst die Zentralbanken, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken und eine akkommodierende Geldpolitik zu verfolgen. Die größte Hürde könnten Trumps Drohungen mit einem Zollkrieg sein, die sich aber, wie ich bereits in meinem letzten Brief angedeutet habe, von Tag zu Tag abzuschwächen scheinen.

Dennoch bleiben wir gegenüber US-Anlagen vorsichtig. Wir halten in unseren Portfolios ein geringes Dollar-Exposure und eine Untergewichtung von US-Anleihen und -Aktien aufrecht, mit der speziellen Ausnahme von Technologiewerten, die im Mittelpunkt der Welle der künstlichen Intelligenz stehen. Die Abschwächung des Dollars und sinkende Zinssätze dürften dazu beitragen, den Wert von Anlagen in Schwellenländern zu steigern, die nicht nur attraktive Anlagemöglichkeiten bieten, sondern auch weiterhin unterbewertet sind.

Die hier dargestellten Informationen dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Diese stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Die in dieser Website enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden.