Brief von Edouard Carmignac „Die Notenbanken werden keine Experimente wagen“

Eine weltweite Rezession ist weiterhin nicht in Sicht. Was die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft mit den Corona-Maßnahmen zu tun hat und welche Auswirkungen das aktuelle Marktumfeld auf Aktien und Anleihen hat, erläutert Edouard Carmignac in seinem vierteljährlichen Brief.