Carmignac über Trump: „Zerfall des amerikanischen Imperiums“

Von leidenschaftlicher Unterstützung zu scharfer Kritik – so schnell kann sich das Blatt wenden, wenn es um die Bewertung von Donald Trumps wirtschaftspolitischem Kurs geht. Edouard Carmignac, Gründer und Chef des gleichnamigen französischen Vermögensverwalters, hat in einem ungewöhnlich scharf formulierten Brief an seine Investoren eine radikale Abkehr von US-Anlagen angekündigt – und rechnet ...