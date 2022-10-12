Brand Voice – Teil 2 Eduardo Mollo Cunha: „Qualität von Fonds muss heute stimmen“

„Brand Voice“ – in dieser Videoreihe geht es um die Person hinter der Marke. Eduardo Mollo Cunha, Geschäftsführer von Blackpoint Asset Management, spricht im zweiten Teil unseres Dreiteilers mit DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers über Wandel und Trends im deutschen Fondsvertrieb.

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Der Wandel im deutschen Fondsvertrieb – Vertriebsprofi Eduardo Mollo Cunha, Mitgründer von Blackpoint Asset Management, hat ihn in den vergangenen 20 Jahren aus nächster Nähe erlebt. Im Gespräch mit DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers gewährt er einen speziellen Einblick in eine ihm sehr vertraute Welt.

„Trends, die lange andauern, nenne ich Perma-Trends“, erläutert Cunha. Dazu gehöre etwa ein Fokus der Anleger auf Qualität: Immerhin arbeiten Fondsanbieter zunehmend transparent, Informationen sind leicht zugänglich. „Qualität ist eine Mischung aus Performance, Risikomanagement, Kostenstruktur und Transparenz in der Berichterstattung“, definiert es Cunha. Ebenso wichtig: Auf der Verpackung muss draufstehen, was im Fonds drin ist – Cunha spricht von „Produktwahrheit“.

Jeder Fondsanbieter sollte heute eine digitale Vertriebsstrategie vorhalten, so Cunha weiter. Wer diese nicht mitbringe, sei angezählt. Der digitale Zugang zur Vermögensverwaltung sei immerhin kein exklusiver Weg mehr, den speziell eine junge Klientel beschreite. „Heute ist die Mehrheit der Anleger, die digital anlegen, über 60“, beobachtet der Vertriebsprofi.

Welche Rolle dabei Social Media spielt, an welcher Gewinnschraube es sich für Asset Manager zu drehen lohnt und welchen Vorteil es bringt, Nischenprodukte anzubieten – auch das verrät Cunha mit einem Schmunzeln im Video.

Video-Serie Brand Voice: Eduardo Mollo Cunha

Teil 1: Vom Ballett in die Fondsbranche

Teil 2: „Qualität von Fonds muss heute stimmen“

Teil 3: „Unser Fonds bleibt ‚The one and only‘“