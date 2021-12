Eduardo Mollo Cunha wird Vertriebschef bei Eyb & Wallwitz

Zuvor war Mollo Cunha als Leiter des institutionellen Vertriebs bei Sparinvest tätig. Im März 2010 verließ er das Unternehmen. Als Grund gab Sparinvest „unterschiedliche Auffassungen der Geschäftspolitik“ an. Bei Eyb & Wallwitz baut Mollo Cunha den Geschäftsbereich für institutionelle und Großkunden aus. Wie Mollo Cunha mitteilte, kann ein Fonds der Phaidros-Produktpalette – der Phaidros Funds Balanced – ab sofort in Deutschland vertrieben werden. Die beiden anderen Fonds – der Phaidros Funds Conservative und der Phaidros Funds Dynamic – sind ebenfalls in Deutschland registriert. Die Vertriebszulassung werde derzeit von der Bafin geprüft, erklärte Mollo Cunha. Weitere Informationen zu den Phaidros-Fonds funden Sie hier